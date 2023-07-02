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Молодежные турниры
02 июля 2023, 01:53 |
209
0

Камбэк не помог. Сборная Испании U-21 вырвала победу у Швейцарии

Испанцы вышли в полуфинал молодежного чемпионата Европы

02 июля 2023, 01:53 |
209
0
Камбэк не помог. Сборная Испании U-21 вырвала победу у Швейцарии
refes.es

Состоялся четвертьфинальный матч молодежного Евро-2023 между сборными Испании и Швейцарии.

Победу в дополнительное время вырвала «Фурия роха».

В середине второго тайма испанцы открыли счет в матче, но на последних минутах основного времени швейцарцы сумели перевести игру в овертайм. Победу молодежной сборной Испании принес результативный удар в конце первой дополнительной 15-минутки.

В полуфинале Испания сразится с победителем матча Франция U-21 – Украина U-21, который состоится 2 июля.

Отметим, что в групповом раунде испанцы уже играли с украинцами и сумели вырвать нужную для первого места ничью на 90-й минуте.

Евро-2023 U-21. Четвертьфинал

Испания U-21 – Швейцария U-21 – 2:1
Гол: Серхио Гомес (68), Хуан Миранда (103) – Амдуни (90+1)

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Источник Sport.ua
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