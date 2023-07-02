Камбэк не помог. Сборная Испании U-21 вырвала победу у Швейцарии
Испанцы вышли в полуфинал молодежного чемпионата Европы
Состоялся четвертьфинальный матч молодежного Евро-2023 между сборными Испании и Швейцарии.
Победу в дополнительное время вырвала «Фурия роха».
В середине второго тайма испанцы открыли счет в матче, но на последних минутах основного времени швейцарцы сумели перевести игру в овертайм. Победу молодежной сборной Испании принес результативный удар в конце первой дополнительной 15-минутки.
В полуфинале Испания сразится с победителем матча Франция U-21 – Украина U-21, который состоится 2 июля.
Отметим, что в групповом раунде испанцы уже играли с украинцами и сумели вырвать нужную для первого места ничью на 90-й минуте.
Евро-2023 U-21. Четвертьфинал
Испания U-21 – Швейцария U-21 – 2:1
Гол: Серхио Гомес (68), Хуан Миранда (103) – Амдуни (90+1)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ольга опубликовала фотографию с Элиной в своем Instagram
В финальном матче Швейцария уверенно обыграла Италию