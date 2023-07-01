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Молодежные турниры01 июля 2023, 18:34 | Обновлено 01 июля 2023, 18:37
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Испания U21 – Швейцария U21. Четвертьфинал Евро-2023. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 1 июля в 22:00 матч 1/4 финала Евро-2023 U-21 в Бухаресте
01 июля 2023, 18:34 | Обновлено 01 июля 2023, 18:37
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1 и 2 июля в Румынии и Грузии проходят матчи 1/4 финала Евро-2023 U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Второй поединок 1/4 финала ЧЕ-2023 между Испанией и Швейцарией стартует 1 июля в 22:00 в Бухаресте.
Євро-2023 U-21. 1/4 финала (по сетке)
- 1 июля. 19:00. Грузия – Израиль (Тбилиси)
- 2 июля. 19:00. Англия – Португалия (Кутаиси)
- 1 июля. 22:00. Испания – Швейцария (Бухарест)
- 2 июля. 22:00. Франция – Украина (Клуж-Напока)
Испания U21 – Швейцария U21. Четвертьфинал Евро-2023. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт.
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