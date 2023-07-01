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Евро
Испания U21
01.07.2023 22:00 - : -
Швейцария U21
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01 июля 2023, 18:34 | Обновлено 01 июля 2023, 18:37
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Испания U21 – Швейцария U21. Четвертьфинал Евро-2023. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 1 июля в 22:00 матч 1/4 финала Евро-2023 U-21 в Бухаресте

01 июля 2023, 18:34 | Обновлено 01 июля 2023, 18:37
89
0
Испания U21 – Швейцария U21. Четвертьфинал Евро-2023. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

1 и 2 июля в Румынии и Грузии проходят матчи 1/4 финала Евро-2023 U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Второй поединок 1/4 финала ЧЕ-2023 между Испанией и Швейцарией стартует 1 июля в 22:00 в Бухаресте.

Євро-2023 U-21. 1/4 финала (по сетке)

  • 1 июля. 19:00. Грузия – Израиль (Тбилиси)
  • 2 июля. 19:00. Англия – Португалия (Кутаиси)
  • 1 июля. 22:00. Испания – Швейцария (Бухарест)
  • 2 июля. 22:00. Франция – Украина (Клуж-Напока)

Испания U21 – Швейцария U21. Четвертьфинал Евро-2023. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт.

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Источник Sport.ua
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