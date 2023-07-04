01.07.2023 22:00 – FT 2 : 1
Чемпионат Европы04 июля 2023, 02:59 |
39
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Испания U-21 – Швейцария U-21 – 2:1 (после д.в). Соперник Украины. Видео
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Евро-2023
04 июля 2023, 02:59 |
39
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1 июля состоялся матч 1/4 финала молодежного Евро-2023 между командами Испании U-21 и Швейцарии U-21. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, а в дополнительное испанцы вырвали победу.
В полуфинале соревнований команда Испании встретится с Украиной.
Евро-2023 U-21. 1/4 финала
Испания U-21 – Швейцария U-21 – 2:1
Гол: Серхио Гомес (68), Хуан Миранда (103) – Амдуни (90+1)
Видеообзор матча:
События матча
103’
ГОЛ ! Мяч забил Хуан Миранда (Испания U21).
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Зеки Амдуни (Швейцария U21).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Гомес (Испания U21).
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