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Евро
Испания U21
01.07.2023 22:00 – FT 2 : 1
Швейцария U21
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Чемпионат Европы
04 июля 2023, 02:59 |
39
0

Испания U-21 – Швейцария U-21 – 2:1 (после д.в). Соперник Украины. Видео

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Евро-2023

04 июля 2023, 02:59 |
39
0
Испания U-21 – Швейцария U-21 – 2:1 (после д.в). Соперник Украины. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine

1 июля состоялся матч 1/4 финала молодежного Евро-2023 между командами Испании U-21 и Швейцарии U-21. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, а в дополнительное испанцы вырвали победу.

В полуфинале соревнований команда Испании встретится с Украиной.

Евро-2023 U-21. 1/4 финала

Испания U-21 – Швейцария U-21 – 2:1

Гол: Серхио Гомес (68), Хуан Миранда (103) – Амдуни (90+1)

Видеообзор матча:

События матча

103’
ГОЛ ! Мяч забил Хуан Миранда (Испания U21).
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Зеки Амдуни (Швейцария U21).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Гомес (Испания U21).
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Источник Sport.ua
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