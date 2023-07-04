Испания U21

1 июля состоялся матч 1/4 финала молодежного Евро-2023 между командами Испании U-21 и Швейцарии U-21. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, а в дополнительное испанцы вырвали победу.

В полуфинале соревнований команда Испании встретится с Украиной.

Евро-2023 U-21. 1/4 финала

Испания U-21 – Швейцария U-21 – 2:1



Гол: Серхио Гомес (68), Хуан Миранда (103) – Амдуни (90+1)