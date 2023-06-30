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Евро
Швейцария U21
25.06.2023 19:00 – FT 2 : 3
Италия U21
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30 июня 2023, 02:49 | Обновлено 30 июня 2023, 03:07
46
0

Швейцария – Италия, Норвегия – Франция. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матчей Евро-2023 U-21 в Бухаресте

30 июня 2023, 02:49 | Обновлено 30 июня 2023, 03:07
46
0
Швейцария – Италия, Норвегия – Франция. Видео голов и обзор

В Румынии и Грузии продолжается чемпионат Европы U-21 по футболу.

Смотрите видеообзор матчей Евро-2023 U-21 в Бухаресте.

Швейцария – Италия, Норвегия – Франция. Видео голов и обзор

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Зеки Амдуни (Швейцария U21).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Кастриот Имери (Швейцария U21).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Фабьяно Паризи (Италия U21).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Вильфред Ньонто (Италия U21).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пирола (Италия U21).
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Источник Sport.ua
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