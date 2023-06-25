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Евро
Норвегия U21
25.06.2023 21:45 – FT 0 : 1
Франция U21
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25 июня 2023, 23:45 | Обновлено 26 июня 2023, 04:40
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0

Соперник Украины? Франция обыграла Норвегию и уверенно возглавляет группу D

В Румынии и Грузии продолжается чемпионат Европы 2023 U-21

25 июня 2023, 23:45 | Обновлено 26 июня 2023, 04:40
703
0
Соперник Украины? Франция обыграла Норвегию и уверенно возглавляет группу D
Getty Images/Global Images Ukraine

25 июня прошел матч 2-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Норвегии U-21 и Франции U-21.

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Команды играли в румынском городе Клуж-Напока. Единственный гол на 57-й минуте забил Майкл Олисе.

Франция минимально обыграла Норвегию (1:0) и с двумя победами уверенно возглавляет группу D.

Соперником Украины в 1/4 финала станет команда, занявшая 1-е или 2-е место в группе D. Скорее всего, это будет Франция или Италия.

Євро-2023 U-21. 2-й тур, 25 июня

21:45. Норвегия U21 – Франция U21 – 0:1

Гол: Олисе, 57.

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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