Евро U21. Победы Англии и Италии, фиаско Германии. На кого попадет Украина?

25 июня в Румынии и Грузии проходят матчи 2-го тура Евро-2023 U-21.

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Три матча игрового дня 2-го тура ЧЕ-2023 уже завершились.

Победы одержали Англия и Италии, фиаско потерпела команда Германии в игре против Чехии (1:2).

Соперником Украины в 1/4 финала станет команда, занявшая 1-е или 2-е место в группе D. Скорее всего, это будет Франция или Италия.

Євро-2023 U-21. 2-й тур, 25 июня

19:00. Англия U21 – Израиль U21 – 2:0

Голы: Гордон, 15, Смит-Роу, 68.

19:00. Чехия U21 – Германия U21 – 2:1

Голы: Сейк, 33, Витик, 87 – Штиллер, 70

19:00. Швейцария U21 – Италия U21 – 2:3

Голы: Имери, 47, Амдуни, 52 – Пирола, 6, Ньонто, 11, Паризи, 45+4

21:45. Норвегия U21 – Франция U21

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