Евро U21. Победы Англии и Италии, фиаско Германии. На кого попадет Украина?
25 июня в Румынии и Грузии проходят матчи 2-го тура Евро-2023 U-21
25 июня в Румынии и Грузии проходят матчи 2-го тура Евро-2023 U-21.
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Три матча игрового дня 2-го тура ЧЕ-2023 уже завершились.
Победы одержали Англия и Италии, фиаско потерпела команда Германии в игре против Чехии (1:2).
Соперником Украины в 1/4 финала станет команда, занявшая 1-е или 2-е место в группе D. Скорее всего, это будет Франция или Италия.
Євро-2023 U-21. 2-й тур, 25 июня
19:00. Англия U21 – Израиль U21 – 2:0
Голы: Гордон, 15, Смит-Роу, 68.
19:00. Чехия U21 – Германия U21 – 2:1
Голы: Сейк, 33, Витик, 87 – Штиллер, 70
19:00. Швейцария U21 – Италия U21 – 2:3
Голы: Имери, 47, Амдуни, 52 – Пирола, 6, Ньонто, 11, Паризи, 45+4
21:45. Норвегия U21 – Франция U21
Турнирные таблицы
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