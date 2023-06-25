25.06.2023 19:00 - : -
Молодежные турниры25 июня 2023, 06:23 | Обновлено 25 июня 2023, 07:00
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Англия – Израиль, Чехия – Германия, Швейцария – Италия. Смотреть онлайн
Смотрите 25 июня в 19:00 матчи 2-го тура Евро-2023 U-21
25 июня 2023, 06:23 | Обновлено 25 июня 2023, 07:00
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25 июня в Румынии и Грузии проходят матчи 2-го тура Евро-2023 U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Три матча 2-го тура ЧЕ стартуют в 19:00 по Киеву.
Євро-2023 U-21. 2-й тур, 25 июня
- 19:00. Англия U21 – Израиль U21
- 19:00. Чехия U21 – Германия U21
- 19:00. Швейцария U21 – Италия U21
- 21:45. Норвегия U21 – Франция U21
Англия – Израиль, Чехия – Германия, Швейцария – Италия. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт.
Турнирные таблицы группового раунда
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