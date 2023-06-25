25 июня в Румынии и Грузии проходят матчи 2-го тура Евро-2023 U-21.

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Три матча 2-го тура ЧЕ стартуют в 19:00 по Киеву.

Євро-2023 U-21. 2-й тур, 25 июня

19:00. Англия U21 – Израиль U21

19:00. Чехия U21 – Германия U21

19:00. Швейцария U21 – Италия U21

21:45. Норвегия U21 – Франция U21

Англия – Израиль, Чехия – Германия, Швейцария – Италия. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт.

Турнирные таблицы группового раунда