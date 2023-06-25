25.06.2023 21:45 - : -
Молодежные турниры25 июня 2023, 07:05 | Обновлено 25 июня 2023, 07:12
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Норвегия U-21 – Франция U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 июня в 21:45 матч 2-го тура Евро-2023 U-21 в Румынии
25 июня 2023, 07:05 | Обновлено 25 июня 2023, 07:12
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25 июня проходит матч 2-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Норвегии U-21 и Франции U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют в румынском городе Клуж-Напока, начало игры – в 21:45 по Киеву.
Норвегия U-21 – Франция U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт.
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