25 июня проходит матч 2-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Норвегии U-21 и Франции U-21.

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Команды играют в румынском городе Клуж-Напока, начало игры – в 21:45 по Киеву.

Норвегия U-21 – Франция U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт.