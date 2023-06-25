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Евро
Норвегия U21
25.06.2023 21:45 - : -
Франция U21
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25 июня 2023, 07:05 | Обновлено 25 июня 2023, 07:12
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Норвегия U-21 – Франция U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 июня в 21:45 матч 2-го тура Евро-2023 U-21 в Румынии

25 июня 2023, 07:05 | Обновлено 25 июня 2023, 07:12
123
0
Норвегия U-21 – Франция U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

25 июня проходит матч 2-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Норвегии U-21 и Франции U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют в румынском городе Клуж-Напока, начало игры – в 21:45 по Киеву.

Норвегия U-21 – Франция U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт.

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Источник Sport.ua
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