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ATP
29 июня 2023, 01:57 | Обновлено 29 июня 2023, 01:59
16
0

Манафов вышел в 1/4 финала парного разряда на турнире в Модене

Украинец играет в дуэте с чехом Ебави

29 июня 2023, 01:57 | Обновлено 29 июня 2023, 01:59
16
0
Манафов вышел в 1/4 финала парного разряда на турнире в Модене
ITF. Владислав Манафов

Украинский теннисист Владислав Манафов вместе с Романом Ебави из Чехии пробился в четвертьфинал турнира в Модене (Италия) серии ATP Challenger Tour.

В 1/8 финала Манафов и Ебави в двух сетах переиграли филиппинско-швейцарскую пару в составе Рубена Гонсалеса и Луки Маргароли.

АТР челленджер Модена. Парный разряд. 1/8 финала

Рубен Гонсалес / Лука Маргароли (Филиппины / Швейцария) – Роман Ебави / Владислав Манафов (Чехия / Украина) – 3:6, 6:7 (3:7)

Путевку в полуфинал турнира Ебави и Манафов разыграют во встрече с Лоренцо Роттоли и Мерчелло Серафини из Италии.

Напомним, в феврале этого года Владислав Манафов выиграл парный титул на челленджере в Литве.

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Владислав Манафов ATP Модена Роман Ебави
Источник Sport.ua
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