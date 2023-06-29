Манафов вышел в 1/4 финала парного разряда на турнире в Модене
Украинец играет в дуэте с чехом Ебави
Украинский теннисист Владислав Манафов вместе с Романом Ебави из Чехии пробился в четвертьфинал турнира в Модене (Италия) серии ATP Challenger Tour.
В 1/8 финала Манафов и Ебави в двух сетах переиграли филиппинско-швейцарскую пару в составе Рубена Гонсалеса и Луки Маргароли.
АТР челленджер Модена. Парный разряд. 1/8 финала
Рубен Гонсалес / Лука Маргароли (Филиппины / Швейцария) – Роман Ебави / Владислав Манафов (Чехия / Украина) – 3:6, 6:7 (3:7)
Путевку в полуфинал турнира Ебави и Манафов разыграют во встрече с Лоренцо Роттоли и Мерчелло Серафини из Италии.
Напомним, в феврале этого года Владислав Манафов выиграл парный титул на челленджере в Литве.
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