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ATP
14 сентября 2023, 22:26 | Обновлено 14 сентября 2023, 22:31
24
0

Сачко и Паульсон вышли в полуфинал челленджера в Щецине

Виталий Сачко и Эндрю Паульсон обыграли Владислава Манафова и Ивана Лютаревича

14 сентября 2023, 22:26 | Обновлено 14 сентября 2023, 22:31
24
0
Сачко и Паульсон вышли в полуфинал челленджера в Щецине
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко и его чешский напарник Эндрю Паульсон вышли в полуфинал челленджера в польском Щецине в парном разряде.

В первом сете Сачко и Паульсон сразу сделали брейк, однако после счета 2:0 проиграли четыре гейма подряд прежде, чем смогли сделать еще один брейк, а затем сравнять счет на своей подаче. После этого украинец и чех сделали третий брейк и закрыли сет на своей подаче. Во втором сете Сачко и Паульсон повели 2:0, затем 3:1 и снова отдали три гейма подряд. А затем игра по пошла по тому же сценарию, что и первый сет – украинско-чешская пара сравняла, сделала брейк и закрыла матч на своей подаче. Примечательно, что в заключительных геймах сетов Сачко и Паульсон сделали по эйсу. Эти эйсы – их единственные в матче.

В полуфинале соперниками Виталия Сачко и Эндрю Паульсона может стать еще один украинец Денис Молчанов и испанский теннисист давид Вега Эрнандес, если они обыграют испанскую пару Иньиго Сервантес/Ориоль Рока Баталья.

ATP Challenger 125, Szczecin Open, Щецин, Польша

Четвертьфинал

Виталий Сачко (Украина)/Эндрю Паульсон (Чехия) – Владислав Манафов (Украина)/Иван Лютаревич – 6:4, 6:4

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Виталий Сачко ATP Щецин Владислав Манафов Иван Лютаревич
Источник Sport.ua
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