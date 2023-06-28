28.06.2023 21:45 – перерыв 1 : 1
Молодежные турниры28 июня 2023, 21:45 | Обновлено 28 июня 2023, 21:47
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Евро U-21. Италия – Норвегия, Швейцария – Франция. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 28 июня в 21:45 матчи 3-го тура Евро-2023 U-21
28 июня 2023, 21:45 | Обновлено 28 июня 2023, 21:47
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28 июня в Румынии и Грузии проходят матчи 3-го тура Евро-2023 U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Последние два поединка 3-го тура ЧЕ-2023 стартуют в 21:45 по Киеву.
Победитель группы D станет соперником Украины в четвертьфинале.
Євро-2023 U-21. 3-й тур, 28 июня
- 19:00. Англия U-21 – Германия U-21 – 2:0
- 19:00. Израиль U-21 – Чехия U-21 – 1:0
- 21:45. Италия U-21 – Норвегия U-21
- 21:45. Швейцария U-21 – Франция U-21
Евро U-21. Италия – Норвегия, Швейцария – Франция. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт.
Турнирные таблицы группового раунда
События матча
35’
ГОЛ ! Мяч забил Дан Ндой (Швейцария U21).
16’
ГОЛ ! С пенальти забил Амин Гуири (Франция U21).
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