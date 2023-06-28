28 июня в Румынии и Грузии проходят матчи 3-го тура Евро-2023 U-21.

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Последние два поединка 3-го тура ЧЕ-2023 стартуют в 21:45 по Киеву.

Победитель группы D станет соперником Украины в четвертьфинале.

Євро-2023 U-21. 3-й тур, 28 июня

19:00. Англия U-21 – Германия U-21 – 2:0

19:00. Израиль U-21 – Чехия U-21 – 1:0

21:45. Италия U-21 – Норвегия U-21

21:45. Швейцария U-21 – Франция U-21

Евро U-21. Италия – Норвегия, Швейцария – Франция. Смотреть онлайн. LIVE

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Турнирные таблицы группового раунда