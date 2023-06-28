Франция разгромила Швейцарию, Италия проиграла и выбыла из Евро-2023 U-21

28 июня в Румынии и Грузии прошли матчи 3-го тура Евро-2023 U-21.

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Победителем группы D (9 очков из 9) стала Франция, разгромившая Швейцарию (4:1).

Именно Франция будет соперником Украины в четвертьфинале.

Второе место в дележе трех команд (по 3 очка) заняла Швейцария, поскольку Италия сенсационно проиграла Норвегии (0:1)

Євро-2023 U-21. 3-й тур, 28 июня

21:45. Италия U-21 – Норвегия U-21 – 0:1

21:45. Швейцария U-21 – Франция U-21 – 1:4