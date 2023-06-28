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Молодежные турниры
28 июня 2023, 23:40 | Обновлено 28 июня 2023, 23:59
1051
3

Франция разгромила Швейцарию, Италия проиграла и выбыла из Евро-2023 U-21

Именно Франция будет соперником Украины в четвертьфинале

28 июня 2023, 23:40 | Обновлено 28 июня 2023, 23:59
1051
3
Франция разгромила Швейцарию, Италия проиграла и выбыла из Евро-2023 U-21
Getty Images/Global Images Ukraine

28 июня в Румынии и Грузии прошли матчи 3-го тура Евро-2023 U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победителем группы D (9 очков из 9) стала Франция, разгромившая Швейцарию (4:1).

Именно Франция будет соперником Украины в четвертьфинале.

Второе место в дележе трех команд (по 3 очка) заняла Швейцария, поскольку Италия сенсационно проиграла Норвегии (0:1)

Євро-2023 U-21. 3-й тур, 28 июня

21:45. Италия U-21 – Норвегия U-21 – 0:1

21:45. Швейцария U-21 – Франция U-21 – 1:4

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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СК Пенальти-1
Могли играть с швейцарцами в 1/4 ,ну Сирота  захотел быть львом матчем с Испанией 
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+1
u6464u
оце поворот , швейцарія друга, а де італьянці  ,хтось казав що вони сильніші французів.
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0
Alex T
Эх жаль конечно, всего пару минут не хватило и могли б играть с кантонами мл, но что уж поделать 
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0
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