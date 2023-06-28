Молодежные турниры28 июня 2023, 23:40 | Обновлено 28 июня 2023, 23:59
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Франция разгромила Швейцарию, Италия проиграла и выбыла из Евро-2023 U-21
Именно Франция будет соперником Украины в четвертьфинале
28 июня 2023, 23:40 | Обновлено 28 июня 2023, 23:59
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28 июня в Румынии и Грузии прошли матчи 3-го тура Евро-2023 U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Победителем группы D (9 очков из 9) стала Франция, разгромившая Швейцарию (4:1).
Именно Франция будет соперником Украины в четвертьфинале.
Второе место в дележе трех команд (по 3 очка) заняла Швейцария, поскольку Италия сенсационно проиграла Норвегии (0:1)
Євро-2023 U-21. 3-й тур, 28 июня
21:45. Италия U-21 – Норвегия U-21 – 0:1
21:45. Швейцария U-21 – Франция U-21 – 1:4
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Комментарии 3
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Могли играть с швейцарцами в 1/4 ,ну Сирота захотел быть львом матчем с Испанией
оце поворот , швейцарія друга, а де італьянці ,хтось казав що вони сильніші французів.
Эх жаль конечно, всего пару минут не хватило и могли б играть с кантонами мл, но что уж поделать
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