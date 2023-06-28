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Молодежные турниры
28 июня 2023, 23:45 | Обновлено 28 июня 2023, 23:59
1733
6

С кем сыграет Украина? Определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21

Украина проведет четвертьфинальный матч с Францией 2 июля в Клуж-Напоке

28 июня 2023, 23:45 | Обновлено 28 июня 2023, 23:59
1733
6
С кем сыграет Украина? Определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам группового раунда определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21.

Украина проведет четвертьфинальный матч с Францией 2 июля в Клуж-Напоке.

Победитель этой пары в полуфинале в Бухаресте сыграет с Испанией или Швейцарией.

В других полуфиналах в Грузии сыграют: Грузия – Израиль, Англия – Португалия.

Евро-2023 U-21

Пары 1/4 финала

  • Грузия – Израиль
  • Англия – Португалия
  • Испания – Швейцария
  • Франция – Украина

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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igor shmuylo
Тут сомо больше повезло грузинам , израль по классу одинаковые. 
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Vitason
Сирота ,хрен матча,пускай выходит теперь и играет против французов,хотя куда ему там,чтобы французы проходной двор устроили,да ещё ему и капитана дали в матче с Испанией! Он , никакой в Ингулец его ,если Поворзнюк возьмёт, очень сильно сомневаюсь!!
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0
vitaha33
То жопа, а могли з швейцарцями грати ми. ..
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0
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Gargantua
не сказал бы что Швейцария сильно слабее Франции.
просто Швейцарии была нужна победа и они сильно большими силами пошли вперед. свалились на авантюру и не забили несколько моментов а потом пропустили контру и посыпались.  Но давили они французов неплохо до второго пропущеного.
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0
СК Пенальти-1
лев матча с Испанией Сирота  хотел играть с французами почему так классно и сыграл,а могли играть с швейцарцами  
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0
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