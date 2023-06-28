Молодежные турниры28 июня 2023, 23:45 | Обновлено 28 июня 2023, 23:59
1733
6
С кем сыграет Украина? Определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21
Украина проведет четвертьфинальный матч с Францией 2 июля в Клуж-Напоке
28 июня 2023, 23:45 | Обновлено 28 июня 2023, 23:59
1733
6
По итогам группового раунда определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21.
Украина проведет четвертьфинальный матч с Францией 2 июля в Клуж-Напоке.
Победитель этой пары в полуфинале в Бухаресте сыграет с Испанией или Швейцарией.
В других полуфиналах в Грузии сыграют: Грузия – Израиль, Англия – Португалия.
Евро-2023 U-21
Пары 1/4 финала
- Грузия – Израиль
- Англия – Португалия
- Испания – Швейцария
- Франция – Украина
Сетка плей-офф
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просто Швейцарии была нужна победа и они сильно большими силами пошли вперед. свалились на авантюру и не забили несколько моментов а потом пропустили контру и посыпались. Но давили они французов неплохо до второго пропущеного.