С кем сыграет Украина? Определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21

По итогам группового раунда определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21.

Украина проведет четвертьфинальный матч с Францией 2 июля в Клуж-Напоке.

Победитель этой пары в полуфинале в Бухаресте сыграет с Испанией или Швейцарией.

В других полуфиналах в Грузии сыграют: Грузия – Израиль, Англия – Португалия.

Евро-2023 U-21

Пары 1/4 финала

Грузия – Израиль

Англия – Португалия

Испания – Швейцария

Франция – Украина

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