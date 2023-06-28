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  4. Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21
Евро
Англия U21
28.06.2023 19:00 – FT 2 : 0
Германия U21
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28 июня 2023, 21:10 | Обновлено 28 июня 2023, 21:34
5025
11

Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21

Израиль сенсационно пробился в четвертьфинал и вышел на Грузию

28 июня 2023, 21:10 | Обновлено 28 июня 2023, 21:34
5025
11
Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21
Getty Images/Global Images Ukraine

28 июня в Румынии и Грузии проходят матчи 3-го тура Евро-2023 U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Завершились два поединка 3-го тура в группе С.

Англия выбила из дальнейшей борьбы Германию и стала победителем группы (9 очков из 9).

Второе место сенсационно занял Израиль, одолев Чехию (1:0), и пробился в четвертьфинал (4 очка).

Определены две пары 1/4 финала Евро U-21: Англия – Португалия, Грузия – Израиль

Євро-2023 U-21. 3-й тур, 28 июня

19:00. Англия U-21 – Германия U-21 – 2:0

Голы: Кэмерон Арчер, 4, Харви Эллиотт, 21

19:00. Израиль U-21 – Чехия U-21 – 1:0

Голы: Омри Гадельман, 83

21:45. Италия U-21 – Норвегия U-21

21:45. Швейцария U-21 – Франция U-21

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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nick07
Дивно за німців та голландців. 
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+2
Zanregent
Сегодня напьюсь!!!))))
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+2
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introvert
Англія-Португалія це вивіска, а от Грузія-Ізраїль це курйоз. Дивні речі відбуваються в європейському футболі.
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+1
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Golhrenshtanga
Украина -Франция получается
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+1
Vitason
Я напьюсь ,если Швейцария обыграет Италию,а Норвегия Францию,вот будет праздник!!))
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-3
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