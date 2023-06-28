Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21

28 июня в Румынии и Грузии проходят матчи 3-го тура Евро-2023 U-21.

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Завершились два поединка 3-го тура в группе С.

Англия выбила из дальнейшей борьбы Германию и стала победителем группы (9 очков из 9).

Второе место сенсационно занял Израиль, одолев Чехию (1:0), и пробился в четвертьфинал (4 очка).

Определены две пары 1/4 финала Евро U-21: Англия – Португалия, Грузия – Израиль

Євро-2023 U-21. 3-й тур, 28 июня

19:00. Англия U-21 – Германия U-21 – 2:0

Голы: Кэмерон Арчер, 4, Харви Эллиотт, 21

19:00. Израиль U-21 – Чехия U-21 – 1:0

Голы: Омри Гадельман, 83

21:45. Италия U-21 – Норвегия U-21

21:45. Швейцария U-21 – Франция U-21

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