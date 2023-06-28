Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21
Израиль сенсационно пробился в четвертьфинал и вышел на Грузию
28 июня в Румынии и Грузии проходят матчи 3-го тура Евро-2023 U-21.
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Завершились два поединка 3-го тура в группе С.
Англия выбила из дальнейшей борьбы Германию и стала победителем группы (9 очков из 9).
Второе место сенсационно занял Израиль, одолев Чехию (1:0), и пробился в четвертьфинал (4 очка).
Определены две пары 1/4 финала Евро U-21: Англия – Португалия, Грузия – Израиль
Євро-2023 U-21. 3-й тур, 28 июня
19:00. Англия U-21 – Германия U-21 – 2:0
Голы: Кэмерон Арчер, 4, Харви Эллиотт, 21
19:00. Израиль U-21 – Чехия U-21 – 1:0
Голы: Омри Гадельман, 83
21:45. Италия U-21 – Норвегия U-21
21:45. Швейцария U-21 – Франция U-21
Турнирные таблицы
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