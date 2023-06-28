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Евро
Англия U21
28.06.2023 19:00 – 27 2 : 0
Германия U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
28 июня 2023, 19:00 |
1015
0

Евро U-21. Англия – Германия, Израиль – Чехия. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 28 июня в 19:00 матчи 3-го тура Евро-2023 U-21

28 июня 2023, 19:00 |
1015
0
Евро U-21. Англия – Германия, Израиль – Чехия. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

28 июня в Румынии и Грузии проходят матчи 3-го тура Евро-2023 U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Два поединка 3-го тура ЧЕ-2023 стартуют в 19:00 по Киеву.

Євро-2023 U-21. 3-й тур, 28 июня

  • 19:00. Англия U-21 – Германия U-21
  • 19:00. Израиль U-21 – Чехия U-21
  • 21:45. Италия U-21 – Норвегия U-21
  • 21:45. Швейцария U-21 – Франция U-21

Евро U-21. Англия – Германия, Израиль – Чехия. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт.

📺 Видеотрансляция

Турнирные таблицы группового раунда

События матча

21’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Эллиотт (Англия U21).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Камерон Арчер (Англия U21).
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Источник Sport.ua
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