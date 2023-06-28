28.06.2023 19:00 – 27’ 2 : 0
Молодежные турниры28 июня 2023, 19:00 |
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Евро U-21. Англия – Германия, Израиль – Чехия. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 28 июня в 19:00 матчи 3-го тура Евро-2023 U-21
28 июня 2023, 19:00 |
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28 июня в Румынии и Грузии проходят матчи 3-го тура Евро-2023 U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Два поединка 3-го тура ЧЕ-2023 стартуют в 19:00 по Киеву.
Євро-2023 U-21. 3-й тур, 28 июня
- 19:00. Англия U-21 – Германия U-21
- 19:00. Израиль U-21 – Чехия U-21
- 21:45. Италия U-21 – Норвегия U-21
- 21:45. Швейцария U-21 – Франция U-21
Евро U-21. Англия – Германия, Израиль – Чехия. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт.
Турнирные таблицы группового раунда
События матча
21’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Эллиотт (Англия U21).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Камерон Арчер (Англия U21).
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