Пропустили в конце. Полесье проиграло контрольный матч команде из Румынии
Житомирский клуб уступил команде «Сепси» со счетом 0:1
25 июня на сборах в Австрии состоялся первый контрольный матч житомирского «Полесья» в летнее межсезонье.
Оппонентом житомирян был «Сепси» ОСК, румынский футбольный клуб из Сфинту-Георге, основанный в 2011 году. Соперники выступают в Лиге I, в сезоне 2022/23 заняли шестое место. В прошлом году выиграли суперкубок Румынии, а месяц назад защитили титул обладателя Кубка Румынии. В конце июля начнут свой еврокубковый путь в Q2 Лиги конференций против ЦСКА София.
Пропустив гол в конце игры, Полесье проиграло первый контрольный матч команде из Румынии со счетом 0:1.
Товарищеский матч
25 июня, Австрия
Полесье (Житомир) – Сепси (Румыния) – 0:1
Полесье (первый тайм): Поспелов (Кудрик), Шаповал, Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Кушниренко, Крушинский, Янаков, Грицук, Казак, Будковский.
Полесье (второй тайм): Кудрик (Яшков), Морговский, игрок на просмотре, Гитченко, Морозко, Петрук, Огиря, Шастал, Грицук (Микитюк), Козак, Будковский.
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