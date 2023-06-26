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Товарищеские матчи
Полесье
25.06.2023 19:00 – FT 0 : 1
Сепси
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Украина. Премьер лига
26 июня 2023, 00:23 | Обновлено 26 июня 2023, 01:23
416
2

Пропустили в конце. Полесье проиграло контрольный матч команде из Румынии

Житомирский клуб уступил команде «Сепси» со счетом 0:1

26 июня 2023, 00:23 | Обновлено 26 июня 2023, 01:23
416
2
Пропустили в конце. Полесье проиграло контрольный матч команде из Румынии
ФК Полесье

25 июня на сборах в Австрии состоялся первый контрольный матч житомирского «Полесья» в летнее межсезонье.

Оппонентом житомирян был «Сепси» ОСК, румынский футбольный клуб из Сфинту-Георге, основанный в 2011 году. Соперники выступают в Лиге I, в сезоне 2022/23 заняли шестое место. В прошлом году выиграли суперкубок Румынии, а месяц назад защитили титул обладателя Кубка Румынии. В конце июля начнут свой еврокубковый путь в Q2 Лиги конференций против ЦСКА София.

Пропустив гол в конце игры, Полесье проиграло первый контрольный матч команде из Румынии со счетом 0:1.

Товарищеский матч

25 июня, Австрия

Полесье (Житомир) – Сепси (Румыния) – 0:1

Полесье (первый тайм): Поспелов (Кудрик), Шаповал, Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Кушниренко, Крушинский, Янаков, Грицук, Казак, Будковский.

Полесье (второй тайм): Кудрик (Яшков), Морговский, игрок на просмотре, Гитченко, Морозко, Петрук, Огиря, Шастал, Грицук (Микитюк), Козак, Будковский.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Mr Voevudskiy
А как же они из страны выехали? Ах да, особенным можно всё 
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