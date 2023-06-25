ФОТО. Полесье представило игровую форму на новый сезон УПЛ

Житомирский клуб «Полесье» представил игровую форму на новый сезон УПЛ 2023/24.

Клуб поддержал экологическую стратегию компании Nike – Nike Sustainability. Move to Zero, потому что все люди ответственны за сохранение самой главной игровой площадки – планеты Земля.

Житомирская команда в первом контрольном поединке вышла на поле в форме, изготовленной в соответствии с принципами, положенными в основу стратегии технического партнера.