Украина. Премьер лига25 июня 2023, 22:23 | Обновлено 25 июня 2023, 22:25
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ФОТО. Полесье представило игровую форму на новый сезон УПЛ
Клуб поддержал экологическую стратегию компании Nike
25 июня 2023, 22:23 | Обновлено 25 июня 2023, 22:25
1942
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Житомирский клуб «Полесье» представил игровую форму на новый сезон УПЛ 2023/24.
Клуб поддержал экологическую стратегию компании Nike – Nike Sustainability. Move to Zero, потому что все люди ответственны за сохранение самой главной игровой площадки – планеты Земля.
Житомирская команда в первом контрольном поединке вышла на поле в форме, изготовленной в соответствии с принципами, положенными в основу стратегии технического партнера.
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