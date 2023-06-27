Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «На сборах счет – не самое главное»

Главный тренер житомирского «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение от румынского «Сепси» (0:1) в контрольном матче.

«В настоящее время был очень хороший соперник, неплохая игра. Команда работает под физическими нагрузками. Кто-то говорил, что соперники могут быть слабыми – нет, мы понимаем, что нас ждет. Игра прошла положительно.

На сборах счет – не самое главное, самое главное – это выполнение тех требований, выполнение которых мы просим у ребят. Мне понравилось, понравилось отношение к игре. Впереди много труда, но чем больше будет таких игр, чем крепче будет соперник, тем больше у нас будет информации. Проанализируем и готовимся дальше», - сказал Калитвинцев.