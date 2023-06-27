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Украина. Премьер лига
27 июня 2023, 13:17 | Обновлено 27 июня 2023, 13:21
195
0

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «На сборах счет – не самое главное»

Наставник «Полесья» – о поражении от «Сепси» в спарринге

27 июня 2023, 13:17 | Обновлено 27 июня 2023, 13:21
195
0
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «На сборах счет – не самое главное»
ФК Полесье Житомир. Юрий Калитвинцев

Главный тренер житомирского «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение от румынского «Сепси» (0:1) в контрольном матче.

«В настоящее время был очень хороший соперник, неплохая игра. Команда работает под физическими нагрузками. Кто-то говорил, что соперники могут быть слабыми – нет, мы понимаем, что нас ждет. Игра прошла положительно.

На сборах счет – не самое главное, самое главное – это выполнение тех требований, выполнение которых мы просим у ребят. Мне понравилось, понравилось отношение к игре. Впереди много труда, но чем больше будет таких игр, чем крепче будет соперник, тем больше у нас будет информации. Проанализируем и готовимся дальше», - сказал Калитвинцев.

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Юрий Калитвинцев Полесье Житомир Сепси контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Источник ФК Полесье
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