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Полесье
25.06.2023 19:00 – FT 0 : 1
Сепси
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Украина. Премьер лига
30 июня 2023, 03:08 | Обновлено 30 июня 2023, 03:18
37
0

Полесье – Сепси – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Австрии

30 июня 2023, 03:08 | Обновлено 30 июня 2023, 03:18
37
0
Полесье – Сепси – 0:1. Видео гола и обзор матча
ФК Полесье

25 июня на сборах в Австрии состоялся первый контрольный матч житомирского «Полесья» в летнее межсезонье.

Оппонентом житомирян был «Сепси» ОСК, румынский футбольный клуб из города Сфынту-Георге.

Пропустив гол в конце игры, Полесье проиграло первый контрольный матч команде из Румынии со счетом 0:1.

Товарищеский матч

25 июня, Австрия

Полесье (Житомир) – Сепси (Румыния) – 0:1

Гол: Паун, 89.

Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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