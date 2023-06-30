Полесье – Сепси – 0:1. Видео гола и обзор матча

25 июня на сборах в Австрии состоялся первый контрольный матч житомирского «Полесья» в летнее межсезонье.

Оппонентом житомирян был «Сепси» ОСК, румынский футбольный клуб из города Сфынту-Георге.

Пропустив гол в конце игры, Полесье проиграло первый контрольный матч команде из Румынии со счетом 0:1.

Товарищеский матч

25 июня, Австрия

Полесье (Житомир) – Сепси (Румыния) – 0:1

Гол: Паун, 89.

Видеообзор матча