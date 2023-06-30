Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига30 июня 2023, 03:08 | Обновлено 30 июня 2023, 03:18
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Полесье – Сепси – 0:1. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Австрии
30 июня 2023, 03:08 | Обновлено 30 июня 2023, 03:18
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25 июня на сборах в Австрии состоялся первый контрольный матч житомирского «Полесья» в летнее межсезонье.
Оппонентом житомирян был «Сепси» ОСК, румынский футбольный клуб из города Сфынту-Георге.
Пропустив гол в конце игры, Полесье проиграло первый контрольный матч команде из Румынии со счетом 0:1.
Товарищеский матч
25 июня, Австрия
Полесье (Житомир) – Сепси (Румыния) – 0:1
Гол: Паун, 89.
Видеообзор матча
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