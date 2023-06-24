Истборн. Цуренко снялась с квалификации

Украинская теннисистка Леся Цуренко снялась с травяного турнира WTA 500 в Истборне.

Сегодня украинка должна была встретиться с Мэдисон Бренгл из США, но матч не состоялся. Причины снятия украинки пока неивестны.

На прошлой неделе Цуренко проиграла Даяне Ястремской в квалификации соревнований в Бирмингеме.

Отметим, что Цуренко прошла по рейтингу в основу Уимблдона. До травяного мейджора она уже нигде не сыграет.

Ранее WTA открыла дело против тренера украинки.