Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Истборн. Цуренко снялась с квалификации
WTA
24 июня 2023, 17:53 |
161
0

Истборн. Цуренко снялась с квалификации

Украинская теннисистка не вышла на первый матч отбора

24 июня 2023, 17:53 |
161
0
Истборн. Цуренко снялась с квалификации
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко снялась с травяного турнира WTA 500 в Истборне.

Сегодня украинка должна была встретиться с Мэдисон Бренгл из США, но матч не состоялся. Причины снятия украинки пока неивестны.

На прошлой неделе Цуренко проиграла Даяне Ястремской в квалификации соревнований в Бирмингеме.

Отметим, что Цуренко прошла по рейтингу в основу Уимблдона. До травяного мейджора она уже нигде не сыграет.

Ранее WTA открыла дело против тренера украинки.

По теме:
Стала известна первая соперница Калининой на турнире в Истборне
Леся Цуренко – Мэдисон Бренгл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Цуренко и Байндл узнали первых соперниц на турнирах в Англии и Германии
Леся Цуренко WTA Истборн Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Проиграли все три матча. Юношеская сборная Украины U-19 уступила Португалии
Футзал | 23 июня 2023, 23:47 0
Проиграли все три матча. Юношеская сборная Украины U-19 уступила Португалии
Проиграли все три матча. Юношеская сборная Украины U-19 уступила Португалии

В матче за 7-е место футзального Futsal Week Украина сыграет против Чехии

Карьерный взлет Кащука: из Азербайджана в основу чемпиона Украины?
Футбол | 24 июня 2023, 09:48 16
Карьерный взлет Кащука: из Азербайджана в основу чемпиона Украины?
Карьерный взлет Кащука: из Азербайджана в основу чемпиона Украины?

«Горняки» возвращают вингера, который своей игрой наделал шуму в составе «Сабаха»

Артем БОНДАРЕНКО: «Обещают 36 градусов – будет очень трудная игра»
Футбол | 24.06.2023, 12:32
Артем БОНДАРЕНКО: «Обещают 36 градусов – будет очень трудная игра»
Артем БОНДАРЕНКО: «Обещают 36 градусов – будет очень трудная игра»
Без Медведева. Определены полуфиналисты на травяном турнире в Галле
Теннис | 24.06.2023, 03:55
Без Медведева. Определены полуфиналисты на травяном турнире в Галле
Без Медведева. Определены полуфиналисты на травяном турнире в Галле
УЕФА не допустил испанскую Осасуну в Лигу конференций. Что случилось?
Футбол | 23.06.2023, 21:35
УЕФА не допустил испанскую Осасуну в Лигу конференций. Что случилось?
УЕФА не допустил испанскую Осасуну в Лигу конференций. Что случилось?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Состоялся первый раунд драфта НБА
Состоялся первый раунд драфта НБА
23.06.2023, 07:33
Баскетбол
Милан стал чемпионом Италии сезона-2022/2023
Милан стал чемпионом Италии сезона-2022/2023
24.06.2023, 09:13
Баскетбол
Магучих взяла 1.97 м. Украина вернулась в элиту ЧЕ по легкой атлетике
Магучих взяла 1.97 м. Украина вернулась в элиту ЧЕ по легкой атлетике
23.06.2023, 21:15
Другие виды
Борьба с ветеранами. Почему из Динамо может уйти капитан и все, кому за 30
Борьба с ветеранами. Почему из Динамо может уйти капитан и все, кому за 30
22.06.2023, 16:40 50
Футбол
Источник: Марсель выкупил Малиновского у Аталанты, названа сумма
Источник: Марсель выкупил Малиновского у Аталанты, названа сумма
23.06.2023, 06:23 7
Футбол
Тлумак получил новую должность в Карпатах
Тлумак получил новую должность в Карпатах
23.06.2023, 19:43 3
Футбол
ФОТО. Срна отреагировал на события в россии
ФОТО. Срна отреагировал на события в россии
24.06.2023, 14:03 10
Война
Символическая сборная УПЛ 2022/2023: в этот раз без динамовцев
Символическая сборная УПЛ 2022/2023: в этот раз без динамовцев
23.06.2023, 11:51 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем