WTA24 июня 2023, 17:53 |
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Истборн. Цуренко снялась с квалификации
Украинская теннисистка не вышла на первый матч отбора
24 июня 2023, 17:53 |
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Украинская теннисистка Леся Цуренко снялась с травяного турнира WTA 500 в Истборне.
Сегодня украинка должна была встретиться с Мэдисон Бренгл из США, но матч не состоялся. Причины снятия украинки пока неивестны.
На прошлой неделе Цуренко проиграла Даяне Ястремской в квалификации соревнований в Бирмингеме.
Отметим, что Цуренко прошла по рейтингу в основу Уимблдона. До травяного мейджора она уже нигде не сыграет.
Ранее WTA открыла дело против тренера украинки.
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