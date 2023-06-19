ATP19 июня 2023, 13:52 |
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Финалист Уимблдона-2022 снялся с турнира в Галле
У Ника Кирьоса проблемы с коленом
19 июня 2023, 13:52 |
402
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Австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с турнира АТР 500 в Галле из-за травмы колена.
В основной сетке его заменит лаки-лузер Аслан Карацев, который в первом раунде сыграет с Лоренцо Сонего из Италии.
Отметим, что Кирьос, который в прошлом году играл в финале Уимблдона, перенес в начале года операцию на колене и свой первый матч в сезоне провел на прошлой неделе в Штутгарте, где проиграл У Ибину из Китая.
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