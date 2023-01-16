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Australian Open
16 января 2023, 07:31 | Обновлено 16 января 2023, 07:33
159
1

Дальше без любимца публики. Ник Кирьос снялся с Australian Open

Самый высокорейтинговый австралийский теннисист травмировался

16 января 2023, 07:31 | Обновлено 16 января 2023, 07:33
159
1
Дальше без любимца публики. Ник Кирьос снялся с Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос

Лидер австралийского тенниса Ник Кирьос снялся с Australian Open. Причиной стала травма колена, а именно небольшой разрыв латерального мениска. Австралийца в основе заменит лаки-лузер Денис Кудла, который в финале квалификации проиграл украинцу Алексею Крутых.

«Я полностью опустошен. Это мой домашний турнир, и вполне очевидно, что здесь я выиграл турнир в парном разряде и сыграл, наверное, в лучший теннис в своей жизни. Все, что я могу сейчас сделать, это сделать все возможное, чтобы вернуться», – сказал Кирьос.

По словам теннисиста, он надеется вернуться в игру на Мастерсе в Индиан-Уэллс.

В прошлом году Кирьос дошел до финала на Уимблдоне.

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Ник Кирьос Australian Open 2023 Денис Кудла
Источник Australian Open
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introvert
Дуже шкода, турнір втратив одну з родзинок.
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