Дальше без любимца публики. Ник Кирьос снялся с Australian Open

Лидер австралийского тенниса Ник Кирьос снялся с Australian Open. Причиной стала травма колена, а именно небольшой разрыв латерального мениска. Австралийца в основе заменит лаки-лузер Денис Кудла, который в финале квалификации проиграл украинцу Алексею Крутых.



«Я полностью опустошен. Это мой домашний турнир, и вполне очевидно, что здесь я выиграл турнир в парном разряде и сыграл, наверное, в лучший теннис в своей жизни. Все, что я могу сейчас сделать, это сделать все возможное, чтобы вернуться», – сказал Кирьос.



По словам теннисиста, он надеется вернуться в игру на Мастерсе в Индиан-Уэллс.



В прошлом году Кирьос дошел до финала на Уимблдоне.