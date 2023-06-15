С быстрым голом Месси. Аргентина обыграла Австралию

Сборная Аргентины в контрольном матче против Австралии, который проходил в Китае, обыграла соперника со счетом 2:0 благодаря голам Месси и Пеццельи.

Лионель Месси оформил свой мяч уже на 80-й секунде встречи. Команды играли между собой в декабре, когда на ЧМ-2022 аргентинцы выиграли 2:1.

Контрольные матчи

Аргентина - Австралия 2:0

Голы: Месси, 2, Пеццелья, 68

Аргентина: Мартинес, Молино, Ромеро, Отаменди (Пеццелья, 46), Акунья, Энцо Фернандес (Паредес, 74), Макаллистер (Хулиан Альварес, 59), Де Пол, Ди Мария (Ло Чельсо, 59), Николас Гонсалес (Гарначо, 74), Месси

Австралия: Райан, Аткинсон (Стрейн, 73), Соттар, Роулес, Бос, О'Нилл, Баккус, Леки (Робертсон, 73), Макгри, Дюк (Боррелло, 63), Маклин (Хрустич, 46)

Уругвай - Никарагуа 4:1

Голы: Арецо, 8, Залазар, 37, 82, Родригес, 56 - Коронел, 90

Япония - Сальвадор 6:0

Голы: Танигучи, 1, Уэда, 5, Таке, 25, Доан, 44, Накамура, 60, Фурухаши, 72