С быстрым голом Месси. Аргентина обыграла Австралию
Команды играли между собой на ЧМ
Сборная Аргентины в контрольном матче против Австралии, который проходил в Китае, обыграла соперника со счетом 2:0 благодаря голам Месси и Пеццельи.
Лионель Месси оформил свой мяч уже на 80-й секунде встречи. Команды играли между собой в декабре, когда на ЧМ-2022 аргентинцы выиграли 2:1.
Контрольные матчи
Аргентина - Австралия 2:0
Голы: Месси, 2, Пеццелья, 68
Аргентина: Мартинес, Молино, Ромеро, Отаменди (Пеццелья, 46), Акунья, Энцо Фернандес (Паредес, 74), Макаллистер (Хулиан Альварес, 59), Де Пол, Ди Мария (Ло Чельсо, 59), Николас Гонсалес (Гарначо, 74), Месси
Австралия: Райан, Аткинсон (Стрейн, 73), Соттар, Роулес, Бос, О'Нилл, Баккус, Леки (Робертсон, 73), Макгри, Дюк (Боррелло, 63), Маклин (Хрустич, 46)
Уругвай - Никарагуа 4:1
Голы: Арецо, 8, Залазар, 37, 82, Родригес, 56 - Коронел, 90
Япония - Сальвадор 6:0
Голы: Танигучи, 1, Уэда, 5, Таке, 25, Доан, 44, Накамура, 60, Фурухаши, 72
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