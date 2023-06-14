15 июня на «Пролетарий» (Пекин) пройдет товарищеский матч, в котором Аргентина встретится с Австралией. Старт поединка запланирован на 15:00 по киевскому времени.

Аргентина

Сборная в конце прошлого календарного года выполнила свою задачу не одного поколения. Лионель Месси все-таки сровнялся по своему статусу на родине с легендарным предшественником, Марадоной, с последней своей попытки все-таки выиграв мундиаль. Кстати, сейчас Лео трудоустраивается на новом месте после ухода из ПСЖ, и вряд ли будет настроен выкладываться в национальной команде. Но при этом Скалони вызвал капитана, и в целом собрал привычную обойму, прибавив к ней только опытного вратаря, Бенитеса, и молодых звезд из АПЛ, Буоннаноте и Гарначо, которые вполне могут дебютировать за альбиселестес. Из привычной обоймы не будет разве что Лаутаро Мартинеса, что как раз женился. Все остальные, что остались без заявки - Дибала, Папу Гомес, Корреа - имеют проблемы со здоровьем.

Австралия

Команда вполне достойно проявила себя на прошлогоднем чемпионате мира. Соккеруз начинали в Катаре с разгромного поражения от будущего финалиста, Франции, со счетом 1:4. Но потом они смогли разобраться не только с аутсайдером квартета, Тунисом, но и, в ключевом поединке, побеждали Данию. Ну, а потом, уже в 1/8 финала, была как раз Аргентина. И на пути к своему чемпионскому титулу латиноамериканцы обыграли андердога минимально, 2:1. После автогола Фернандеса, в последние 15-20 минут, пришлось понервничать. Ну, а в марте подопечные Арнольда обменялись на своих полях, в Сиднее и Мельбурне, победами в контрольных поединках с Эквадором: 3:1 и 1:2. Тренерский штаб сейчас продолжает омолаживать состав. Только у 7 футболистов больше 10 матчей такого уровня, зато нет таких ветеранов, как Бехича, Муя и Ирвайна.

Статистика личных встреч

Всего было 5 поединков, и только в самом первом, в 1993-м году, Австралия смогла взять ничью.

Прогноз

Букмекерские конторы уверены в победе Аргентины. Она намного сильнее, можно попробовать ставку на победу чемпиона мира при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,79).