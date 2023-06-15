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Аргентина
15 июня 2023, 03:58 | Обновлено 15 июня 2023, 04:01
58
0

Аргентина – Австралия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 июня в 15:00 товарищеский поединок

15 июня 2023, 03:58 | Обновлено 15 июня 2023, 04:01
58
0
Аргентина – Австралия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Twitter

В четверг, 15-го июня, состоится товарищеский поединок, в котором отношения выяснят сборные Аргентины и Австралии.

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Матч пройдет в Пекине (Китай). Начало – в 15:00 по киевскому времени.

Ранее сборные Аргентины и Австралии провели между собой пять матчей. На счету у аргентинской команды четыре победы. Одна встреча принесла ничью.

Матч Аргентина – Австралия можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports HD.

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Источник Sport.ua
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