В четверг, 15-го июня, состоится товарищеский поединок, в котором отношения выяснят сборные Аргентины и Австралии.

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Матч пройдет в Пекине (Китай). Начало – в 15:00 по киевскому времени.

Ранее сборные Аргентины и Австралии провели между собой пять матчей. На счету у аргентинской команды четыре победы. Одна встреча принесла ничью.

Матч Аргентина – Австралия можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports HD.