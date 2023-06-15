Аргентина15 июня 2023, 03:58 | Обновлено 15 июня 2023, 04:01
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Аргентина – Австралия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 июня в 15:00 товарищеский поединок
15 июня 2023, 03:58 | Обновлено 15 июня 2023, 04:01
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В четверг, 15-го июня, состоится товарищеский поединок, в котором отношения выяснят сборные Аргентины и Австралии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет в Пекине (Китай). Начало – в 15:00 по киевскому времени.
Ранее сборные Аргентины и Австралии провели между собой пять матчей. На счету у аргентинской команды четыре победы. Одна встреча принесла ничью.
Матч Аргентина – Австралия можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports HD.
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