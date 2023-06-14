Финалист 2017 года не сыграет на Уимблдоне из-за травмы

Хорватский теннисист Марин Чилич не сыграет на Уимблдоне. В основной сетке его заменит Доминик Кепфер из Германии.

Бывший третий номер мирового рейтинга в январе перенес операцию на колене и с тех пор на корт не выходил.

Отметим, что в 2017 году Чилич играл в финале Уимблдоне против Роджера Федерера, но проиграл в трех сетах.

В прошлом году хорват также не смог выступить на травяном мейджоре из-за коронавируса, хотя до этого дошел до полуфинала Ролан Гаррос.