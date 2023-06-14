Уимблдон14 июня 2023, 15:59 |
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Финалист 2017 года не сыграет на Уимблдоне из-за травмы
Марин Чилич снова пропустит травяной мейджор
14 июня 2023, 15:59 |
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Хорватский теннисист Марин Чилич не сыграет на Уимблдоне. В основной сетке его заменит Доминик Кепфер из Германии.
Бывший третий номер мирового рейтинга в январе перенес операцию на колене и с тех пор на корт не выходил.
Отметим, что в 2017 году Чилич играл в финале Уимблдоне против Роджера Федерера, но проиграл в трех сетах.
В прошлом году хорват также не смог выступить на травяном мейджоре из-за коронавируса, хотя до этого дошел до полуфинала Ролан Гаррос.
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