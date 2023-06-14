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Уимблдон
14 июня 2023, 15:59 |
106
0

Финалист 2017 года не сыграет на Уимблдоне из-за травмы

Марин Чилич снова пропустит травяной мейджор

14 июня 2023, 15:59 |
106
0
Финалист 2017 года не сыграет на Уимблдоне из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Марин Чилич

Хорватский теннисист Марин Чилич не сыграет на Уимблдоне. В основной сетке его заменит Доминик Кепфер из Германии.

Бывший третий номер мирового рейтинга в январе перенес операцию на колене и с тех пор на корт не выходил.

Отметим, что в 2017 году Чилич играл в финале Уимблдоне против Роджера Федерера, но проиграл в трех сетах.

В прошлом году хорват также не смог выступить на травяном мейджоре из-за коронавируса, хотя до этого дошел до полуфинала Ролан Гаррос.

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Марин Чилич Уимблдон-2023 Доминик Кепфер
Источник Twitter
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