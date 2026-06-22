Чемпионка Уимблдона-2023 отстранена от тенниса из-за отказа от допинг-теста

Бывшая шестая ракетка мира и чемпионка Уимблдона-2023 Маркета Вондроушова (Чехия, WTA 122) получила дисквалификацию на четыре года.

Вондроушова отстранена от тенниса из-за отказа от допинг-теста. Маркета не предоставила пробу после уведомления сотрудника допинг-контроля во время внесоревновательной проверки у нее дома около 20:00 3 декабря 2025 года.

Согласно антидопинговым правилам, наказание за отказ от тестирования должно быть таким же, как и в случае положительного допинг-теста. Это сделано для того, чтобы все, кто принимает запрещенные вещества, не могли получить более короткое наказание за отказ.

Генеральный директор (ITIA) Карен Мурхоус заявила:

«Мы понимаем, что процесс тестирования неприятен, и признаем, что он создает дополнительную нагрузку для игроков, чья работа и без того связана с высоким уровнем давления и внимания. Однако это необходимо для защиты честной конкуренции. Безопасность и благополучие игроков и наших тестировщиков крайне важны для нас. Наши сотрудники хорошо обучены и работают профессионально, а пол свидетеля при тестировании всегда соответствует полу игрока. Они всегда имеют при себе удостоверения личности, а игроки могут проверить их личность и другими способами, если у них возникают сомнения».

Во время слушания 26-летняя Вондроушова объяснила, что стресс и плохое психическое состояние повлияли на ее способность принимать решения, а также указала на опасения за свою безопасность. Трибунал рассмотрел эти доводы, а также показания сотрудника допинг-контроля, который пытался провести тест, и пришел к выводу, что представленные доказательства «не содержат убедительного оправдания» отказу от тестирования.

Карен Мурхоус продолжила: «Непредсказуемое тестирование – важнейший инструмент защиты чистого спорта. Независимый трибунал в итоге подтвердил этот принцип. Этот случай – важное напоминание о том, что игроков могут тестировать в любое время и в любом месте, а отказ от проверки связан с серьезными последствиями».

Полное письменное решение будет опубликовано позже. Теннисистка, ITIA и национальная антидопинговая организация спортсменки имеют право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.

Как и во всех делах ITIA, Вондроушовой будет предоставлена независимая и конфиденциальная психологическая поддержка в рамках программы помощи игрокам. Срок дисквалификации Вондроушовой истечет 21 июня 2030 года.

Во время отстранения Вондроушова не имеет права участвовать в соревнованиях, тренировать или посещать мероприятия, организованные или санкционированные ITF, WTA, ATP, Grand Slam или национальными теннисными ассоциациями.

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