Чемпионка Уимблдона-2023 отстранена от тенниса из-за отказа от допинг-теста
Маркета Вондроушова получила дисквалификацию за нарушение антидопинговой программы
Бывшая шестая ракетка мира и чемпионка Уимблдона-2023 Маркета Вондроушова (Чехия, WTA 122) получила дисквалификацию на четыре года.
Вондроушова отстранена от тенниса из-за отказа от допинг-теста. Маркета не предоставила пробу после уведомления сотрудника допинг-контроля во время внесоревновательной проверки у нее дома около 20:00 3 декабря 2025 года.
Согласно антидопинговым правилам, наказание за отказ от тестирования должно быть таким же, как и в случае положительного допинг-теста. Это сделано для того, чтобы все, кто принимает запрещенные вещества, не могли получить более короткое наказание за отказ.
Генеральный директор (ITIA) Карен Мурхоус заявила:
«Мы понимаем, что процесс тестирования неприятен, и признаем, что он создает дополнительную нагрузку для игроков, чья работа и без того связана с высоким уровнем давления и внимания. Однако это необходимо для защиты честной конкуренции. Безопасность и благополучие игроков и наших тестировщиков крайне важны для нас. Наши сотрудники хорошо обучены и работают профессионально, а пол свидетеля при тестировании всегда соответствует полу игрока. Они всегда имеют при себе удостоверения личности, а игроки могут проверить их личность и другими способами, если у них возникают сомнения».
Во время слушания 26-летняя Вондроушова объяснила, что стресс и плохое психическое состояние повлияли на ее способность принимать решения, а также указала на опасения за свою безопасность. Трибунал рассмотрел эти доводы, а также показания сотрудника допинг-контроля, который пытался провести тест, и пришел к выводу, что представленные доказательства «не содержат убедительного оправдания» отказу от тестирования.
Карен Мурхоус продолжила: «Непредсказуемое тестирование – важнейший инструмент защиты чистого спорта. Независимый трибунал в итоге подтвердил этот принцип. Этот случай – важное напоминание о том, что игроков могут тестировать в любое время и в любом месте, а отказ от проверки связан с серьезными последствиями».
Полное письменное решение будет опубликовано позже. Теннисистка, ITIA и национальная антидопинговая организация спортсменки имеют право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.
Как и во всех делах ITIA, Вондроушовой будет предоставлена независимая и конфиденциальная психологическая поддержка в рамках программы помощи игрокам. Срок дисквалификации Вондроушовой истечет 21 июня 2030 года.
Во время отстранения Вондроушова не имеет права участвовать в соревнованиях, тренировать или посещать мероприятия, организованные или санкционированные ITF, WTA, ATP, Grand Slam или национальными теннисными ассоциациями.
Инфографика
An independent tribunal has suspended Czech tennis player Markéta Vondroušová for four years under the Tennis Anti-Doping Programme.— International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) June 22, 2026
The tribunal determined that the player provided "no compelling justification" for refusing a test in December 2025.
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