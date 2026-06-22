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ITF
22 июня 2026, 17:35 | Обновлено 22 июня 2026, 17:38
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Вондроушова ночью не открыла двери допинг-офицеру без документов

О том, что Маркета может получить дисквалификацию, впервые заговорили в середине апреля

22 июня 2026, 17:35 | Обновлено 22 июня 2026, 17:38
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Вондроушова ночью не открыла двери допинг-офицеру без документов
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркета Вондроушова
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22 июня ITIA отстранила чешскую теннисистку Маркету Вондроушову от теннис за нарушение антидопинговой программы – в декабре 2025 года Маркета не предоставила пробу допинг-офицеру.

В декабре Маркета практически сразу опубликовала сториз в Instagram и рассказала, что произошло:

«Каждый день мы обязаны находиться дома в течение одного конкретного часа для допинг-контроля. Я уважаю это правило – каждый день без исключения. Однако сегодня вечером офицер прибыл в 20:15 и сказал мне, что указанное мной время не имеет значения и что я должна пройти тест прямо сейчас. Когда я указала, что это вне моего временного окна для тестирования и является серьёзным вмешательством в мою личную жизнь, мне ответили: «Такова жизнь профессионального спортсмена».

Нормально ли, что допинг-офицеры ночью сидят у нас дома в гостиной и ждут, пока мы сходим в туалет? Речь не о том, чтобы избежать тестирования – речь об уважении. Об уважении к правилам, которых мы придерживаемся, и к личной жизни, на которую мы имеем право после долгого дня тренировок и соревнований. Правила должны распространяться на всех. Даже на тех, кто следит за их соблюдением».

О том, что Вондроушова может получить дисквалификацию, стало известно еще в середине апреля. Маркета снова в социальных сетях прокомментировала слухи и пояснила, почему не предоставила пробу, указав, что офицер прибыл к ней домой ночью без надлежащих документов:

«Недавний инцидент с допинг-контролем произошел потому, что я достигла предела своих возможностей после нескольких месяцев физического и психического стресса. Когда кто-то поздно ночью позвонил в мою дверь, не представившись должным образом и не соблюдая протокол, я отреагировала как человек, которому стало страшно.

В тот момент речь шла о чувстве безопасности, а не о том, чтобы чего-либо избегать. Мне очень тяжело об этом говорить, но я хочу быть с вами откровенной по поводу своего психического здоровья. Долгое время я боролась с травмами, постоянным стрессом и проблемами со сном, из-за чего чувствовала себя истощенной и уязвимой. Это постепенно истощило меня сильнее, чем я, вероятно, осознавала в то время. Кроме того, многолетние сообщения с ненавистью и угрозами повлияли на то, насколько безопасно я чувствую себя в собственном пространстве.

В тот момент страх затуманил мой рассудок, и я просто не могла рационально оценить ситуацию. После того, что случилось с Петрой [Квитовой], мы не относимся легкомысленно к незнакомцам, стучащимся в нашу дверь. Я пытаюсь постепенно вернуться в строй – как на корте, так и за его пределами. Теннис всегда был для меня всем миром, но сейчас я также сосредоточена на выздоровлении и на том, чтобы пережить это как можно лучше.

Я все еще работаю над тем, чтобы очистить свое имя, но в то же время мне нужно заботиться о себе. Спасибо моему парню, моей семье и всем, кто меня поддерживал – это значит для меня больше, чем я могу выразить словами. А пока я немного отдохну и восстановлюсь».

Квитова, которую упомянула Вондроушова, перенесла операцию на левой руке и надолго выбыла из тенниса после того, как на нее напали с ножом в ее доме в 2016 году.

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Маркета Вондроушова дисквалификация допинг ITIA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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