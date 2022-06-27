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  4. Марин Чилич снялся с Уимблдона-2022
Уимблдон
27 июня 2022, 21:25 | Обновлено 27 июня 2022, 22:04
416
1

Марин Чилич снялся с Уимблдона-2022

Хорватский теннисист заболел

27 июня 2022, 21:25 | Обновлено 27 июня 2022, 22:04
416
1
Марин Чилич снялся с Уимблдона-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Марин Чилич

Звездный хорватский теннисист Марин Чилич снялся с Уимблдона-2022. Он заразился коронавирусом.

«Привет, с грустью должен поделиться новостью о том, что я сдал положительный тест на коронавирус. Я был на самоизоляции и надеялся, что буду готов.

Но, к сожалению, я по-прежнему чувствую себя не очень хорошо и не могу выступать на максимуме. Мое сердце разбито из-за пропуска Уимблдона и из-за того, что мой травяной сезон заканчиваетяс вот так. С нетерпением жду возможности выступить в следующем году».

14-й сеяный Чилич должен был стартовать на Уимблдоне-2022 завтра, 28 июня матчем против американца Маккензи Макдональда. Место хорвата в основной сетке займет лаки-лузер Нуно Боргес.

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Марин Чилич Уимблдон-2022 коронавирус
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Источник Sport.ua
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Michael Savchyn
жаль, бо почав грати на високому рівні
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