Звездный хорватский теннисист Марин Чилич снялся с Уимблдона-2022. Он заразился коронавирусом.

«Привет, с грустью должен поделиться новостью о том, что я сдал положительный тест на коронавирус. Я был на самоизоляции и надеялся, что буду готов.

Но, к сожалению, я по-прежнему чувствую себя не очень хорошо и не могу выступать на максимуме. Мое сердце разбито из-за пропуска Уимблдона и из-за того, что мой травяной сезон заканчиваетяс вот так. С нетерпением жду возможности выступить в следующем году».

14-й сеяный Чилич должен был стартовать на Уимблдоне-2022 завтра, 28 июня матчем против американца Маккензи Макдональда. Место хорвата в основной сетке займет лаки-лузер Нуно Боргес.