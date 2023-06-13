Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Будет готовиться к Уимблдону? Байндл снялась с грунтового турнира в Испании
WTA
13 июня 2023, 14:32 |
241
0

Будет готовиться к Уимблдону? Байндл снялась с грунтового турнира в Испании

Катерина должна была сыграть против Гуйомар Маристани

13 июня 2023, 14:32 |
241
0
Будет готовиться к Уимблдону? Байндл снялась с грунтового турнира в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 83) снялась с грунтового турнира серии WTA 125 в Валенсии (Испания).

В первом раунде основной сетки украинка должна была сыграть против Гуйомар Маристани (Испания, WTA 345). Теперь Байндл заменит представительница страны 404 Алена Фомина-Клоц, которая даже не имеет рейтинга в одиночном разряде. Интересно, что россиянка вылетела еще в первом раунде квалификации, куда попала и вовсе через альтернативный список.

Отметим, что Байндл сыграет в основной сетке Уимблдона 2023.

По теме:
Катерина Байндл – Гуйомар Маристани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рекорд Джоковича, 3-й титул Свёнтек, судороги Алькараса и успех Свитолиной
Рейтинг WTA. Свёнтек сохранила лидерство, Свитолина снова в топ-100
Катерина Байндл (Козлова) Алена Фомина-Клоц WTA Валенсия Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Монце хотят увековечить имя Берлускони
Футбол | 13 июня 2023, 09:52 8
В Монце хотят увековечить имя Берлускони
В Монце хотят увековечить имя Берлускони

Горсовет города выступил с инициативой

Рейтинг ATP. Джокович вернул статус первой ракетки мира
Теннис | 12 июня 2023, 08:59 0
Рейтинг ATP. Джокович вернул статус первой ракетки мира
Рейтинг ATP. Джокович вернул статус первой ракетки мира

Эрик Ваншельбойм и Александр Брайнин обновили личные рекорды

3:3 в Бремене как пища для размышлений
Футбол | 13.06.2023, 07:04
3:3 в Бремене как пища для размышлений
3:3 в Бремене как пища для размышлений
Германия – Украина. Стали известны стартовые составы
Футбол | 12.06.2023, 18:00
Германия – Украина. Стали известны стартовые составы
Германия – Украина. Стали известны стартовые составы
Лев матча. Определен лучший игрок сборной Украины в игре против Германии
Футбол | 12.06.2023, 23:59
Лев матча. Определен лучший игрок сборной Украины в игре против Германии
Лев матча. Определен лучший игрок сборной Украины в игре против Германии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Легенда vs внук мафиози. Бой Мейвезера завершился массовой дракой
ВИДЕО. Легенда vs внук мафиози. Бой Мейвезера завершился массовой дракой
12.06.2023, 11:23 3
Бокс
Источник: новый коуч Челси Почеттино шокирован решением Мудрика
Источник: новый коуч Челси Почеттино шокирован решением Мудрика
12.06.2023, 22:46 18
Футбол
Рейтинг WTA. Свёнтек сохранила лидерство, Свитолина снова в топ-100
Рейтинг WTA. Свёнтек сохранила лидерство, Свитолина снова в топ-100
12.06.2023, 07:59
Теннис
«Я выиграл 8 раундов». Деревянченко требует реванша с Мунгией
«Я выиграл 8 раундов». Деревянченко требует реванша с Мунгией
12.06.2023, 07:30 5
Бокс
Бригада арбитров матча Германия – Украина отказалась от своих гонораров
Бригада арбитров матча Германия – Украина отказалась от своих гонораров
13.06.2023, 01:41 3
Футбол
Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией
Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией
12.06.2023, 21:01 138
Футбол
Германия – Украина – 3:3. Ничейный дебют Реброва. Видео голов и обзор матча
Германия – Украина – 3:3. Ничейный дебют Реброва. Видео голов и обзор матча
12.06.2023, 21:35
Футбол
Хорваты пройдены! Украина вышла в финал чемпионата мира 2023 по socca
Хорваты пройдены! Украина вышла в финал чемпионата мира 2023 по socca
11.06.2023, 12:52 58
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности