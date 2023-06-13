Будет готовиться к Уимблдону? Байндл снялась с грунтового турнира в Испании

Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 83) снялась с грунтового турнира серии WTA 125 в Валенсии (Испания).

В первом раунде основной сетки украинка должна была сыграть против Гуйомар Маристани (Испания, WTA 345). Теперь Байндл заменит представительница страны 404 Алена Фомина-Клоц, которая даже не имеет рейтинга в одиночном разряде. Интересно, что россиянка вылетела еще в первом раунде квалификации, куда попала и вовсе через альтернативный список.

Отметим, что Байндл сыграет в основной сетке Уимблдона 2023.