WTA13 июня 2023, 14:32 |
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Будет готовиться к Уимблдону? Байндл снялась с грунтового турнира в Испании
Катерина должна была сыграть против Гуйомар Маристани
13 июня 2023, 14:32 |
241
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Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 83) снялась с грунтового турнира серии WTA 125 в Валенсии (Испания).
В первом раунде основной сетки украинка должна была сыграть против Гуйомар Маристани (Испания, WTA 345). Теперь Байндл заменит представительница страны 404 Алена Фомина-Клоц, которая даже не имеет рейтинга в одиночном разряде. Интересно, что россиянка вылетела еще в первом раунде квалификации, куда попала и вовсе через альтернативный список.
Отметим, что Байндл сыграет в основной сетке Уимблдона 2023.
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