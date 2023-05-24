Сыграет на USO? Свитолина не заявилась на Уимблдон по защищенному рейтингу

Официальный сайт Уимблдона опубликовал список теннисисток, которые попали в официальную заявку на турнир в 2023 году.

Список возглавила первая ракетка мира Ига Свентек, последней по рейтингу попала №102 Лючия Бронцетти.

Из украинок в основе по рейтингу сыграют Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко и Катерина Байндл. Элина Свитолина не стала использовать защищенный рейтинг и, скорее всего, воспользуется им для того, чтобы на попасть в основу US Open 2023 (по защищенному рейтингу можно заявиться только на 2 мейджора из 4 в году, Элина уже использовала его 1 раз на Ролан Гаррос 2023).

По защищенному рейтингу планируют сыграть такие теннисистки:

Барбора Стрыцова

Барбора Стрыцова Дарья Сэвилл

Дарья Сэвилл Жаклин Кристиан

Жаклин Кристиан Сара Соррибес-Тормо

Сара Соррибес-Тормо Маргарита Бетова

В альтернативном списке из украинок заявлены Даяна Ястремская, Дарья Снигур и Катарина Завацкая.

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