Сыграет на USO? Свитолина не заявилась на Уимблдон по защищенному рейтингу
Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко и Катерина Байндл – в заявке
Официальный сайт Уимблдона опубликовал список теннисисток, которые попали в официальную заявку на турнир в 2023 году.
Список возглавила первая ракетка мира Ига Свентек, последней по рейтингу попала №102 Лючия Бронцетти.
Из украинок в основе по рейтингу сыграют Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко и Катерина Байндл. Элина Свитолина не стала использовать защищенный рейтинг и, скорее всего, воспользуется им для того, чтобы на попасть в основу US Open 2023 (по защищенному рейтингу можно заявиться только на 2 мейджора из 4 в году, Элина уже использовала его 1 раз на Ролан Гаррос 2023).
По защищенному рейтингу планируют сыграть такие теннисистки:
- Барбора Стрыцова
- Дарья Сэвилл
- Жаклин Кристиан
- Сара Соррибес-Тормо
- Маргарита Бетова
В альтернативном списке из украинок заявлены Даяна Ястремская, Дарья Снигур и Катарина Завацкая.
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