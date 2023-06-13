Три брата Эспозито в один день проиграли ключевые матчи за разные команды

Три брата-футболиста Эспозито в один день, 11 июня, проиграли ключевые матчи за разные команды.

22-летний полузащитник Сальваторе Эспозито, играющий за Специю, проиграл плей-аут за сохранение прописки в Серии A команде Верона (1:3). Команда украинца Виктора Коваленко вылетела в Серию B.

20-летний форвард Себастьяно Эспозито, выступающий за Бари, уступил со своей командой в решающем матче в плей-офф за выход в Серию A против Кальяри (0:1).

Наконец, 17-летний Франческо Пио Эспозито проиграл со сборной Италии U-20 в финале молодежного ЧМ-2023 команде Уругвая (0:1).

Ранее три команды Серии A – Интер, Рома и Фиорентина – дружно проиграли финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций соответственно.