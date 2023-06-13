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Италия
13 июня 2023, 02:54 | Обновлено 13 июня 2023, 03:10
74
0

Три брата Эспозито в один день проиграли ключевые матчи за разные команды

11 июня оказался черным днем для Сальваторе, Себастьяно и Франческо Пио

13 июня 2023, 02:54 | Обновлено 13 июня 2023, 03:10
74
0
Три брата Эспозито в один день проиграли ключевые матчи за разные команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Братья Эспозито

Три брата-футболиста Эспозито в один день, 11 июня, проиграли ключевые матчи за разные команды.

22-летний полузащитник Сальваторе Эспозито, играющий за Специю, проиграл плей-аут за сохранение прописки в Серии A команде Верона (1:3). Команда украинца Виктора Коваленко вылетела в Серию B.

20-летний форвард Себастьяно Эспозито, выступающий за Бари, уступил со своей командой в решающем матче в плей-офф за выход в Серию A против Кальяри (0:1).

Наконец, 17-летний Франческо Пио Эспозито проиграл со сборной Италии U-20 в финале молодежного ЧМ-2023 команде Уругвая (0:1).

Ранее три команды Серии A – Интер, Рома и Фиорентина – дружно проиграли финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций соответственно.

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Источник Sport.ua
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