Три брата Эспозито в один день проиграли ключевые матчи за разные команды
11 июня оказался черным днем для Сальваторе, Себастьяно и Франческо Пио
Три брата-футболиста Эспозито в один день, 11 июня, проиграли ключевые матчи за разные команды.
22-летний полузащитник Сальваторе Эспозито, играющий за Специю, проиграл плей-аут за сохранение прописки в Серии A команде Верона (1:3). Команда украинца Виктора Коваленко вылетела в Серию B.
20-летний форвард Себастьяно Эспозито, выступающий за Бари, уступил со своей командой в решающем матче в плей-офф за выход в Серию A против Кальяри (0:1).
Наконец, 17-летний Франческо Пио Эспозито проиграл со сборной Италии U-20 в финале молодежного ЧМ-2023 команде Уругвая (0:1).
Ранее три команды Серии A – Интер, Рома и Фиорентина – дружно проиграли финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций соответственно.
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