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Италия
11 июня 2023, 23:46 | Обновлено 12 июня 2023, 00:00
357
0

Прощай, элита. Специя проиграла Вероне матч за право остаться в Серии А

Виктор Коваленко вышел на замену, но не смог помочь своей команде

11 июня 2023, 23:46 | Обновлено 12 июня 2023, 00:00
357
0
Прощай, элита. Специя проиграла Вероне матч за право остаться в Серии А
ФК Верона

«Специя» и «Верона» провели матч за право остаться в Серии А в следующем сезоне.

Команда Виктора Коваленко проиграла со счетом 1:3, украинец вышел на замену на 65-й минуте.

На 68-й минуте «Верона» осталась в меньшинстве, а игрок «Специи» не реализовал пенальти.

Плей-офф состоил из одной встречи. Ранее в Италии вернули решающие матчи за вылет и чемпионство при равенстве баллов у клубов. Эти команды набрали по 31 очку в 38 турах Серии А.

Чемпионат Италии. Дополнительный матч

«Специя» – «Верона» – 1:3
Голы: Ампаду (15) – Фараони (5), Нгонж (26), Нгонж (38).

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Специя Верона Виктор Коваленко чемпионат Италии по футболу Серия A
Источник Sport.ua
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