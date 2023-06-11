Прощай, элита. Специя проиграла Вероне матч за право остаться в Серии А

«Специя» и «Верона» провели матч за право остаться в Серии А в следующем сезоне.

Команда Виктора Коваленко проиграла со счетом 1:3, украинец вышел на замену на 65-й минуте.

На 68-й минуте «Верона» осталась в меньшинстве, а игрок «Специи» не реализовал пенальти.

Плей-офф состоил из одной встречи. Ранее в Италии вернули решающие матчи за вылет и чемпионство при равенстве баллов у клубов. Эти команды набрали по 31 очку в 38 турах Серии А.

Чемпионат Италии. Дополнительный матч

«Специя» – «Верона» – 1:3

Голы: Ампаду (15) – Фараони (5), Нгонж (26), Нгонж (38).