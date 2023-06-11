Италия11 июня 2023, 00:18 |
876
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Итальянская неудача. Команды Серии A проиграли финалы ЛЧ, ЛЕ и ЛК
Все итальянские команды проиграли свои финалы
11 июня 2023, 00:18 |
876
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«Интер», проиграв в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» со счетом 0:1, оформил своеобразный хет-трик неудач итальянских команд в финалах еврокубков нынешнего сезона.
Ранее в финале Лиги Европы «Рома» проиграла «Севилье» в серии пенальти, а в финале Лиги конференций «Вест Хэм» обыграл «Фиорентину» с результатом 2:1.
Это первый случай в истории, когда команды из одной страны проиграли все финалы в один сезон.
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