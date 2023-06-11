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  4. Итальянская неудача. Команды Серии A проиграли финалы ЛЧ, ЛЕ и ЛК
Италия
11 июня 2023, 00:18 |
876
1

Итальянская неудача. Команды Серии A проиграли финалы ЛЧ, ЛЕ и ЛК

Все итальянские команды проиграли свои финалы

11 июня 2023, 00:18 |
876
1
Итальянская неудача. Команды Серии A проиграли финалы ЛЧ, ЛЕ и ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine

«Интер», проиграв в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» со счетом 0:1, оформил своеобразный хет-трик неудач итальянских команд в финалах еврокубков нынешнего сезона.

Ранее в финале Лиги Европы «Рома» проиграла «Севилье» в серии пенальти, а в финале Лиги конференций «Вест Хэм» обыграл «Фиорентину» с результатом 2:1.

Это первый случай в истории, когда команды из одной страны проиграли все финалы в один сезон.

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Интер Милан Рома Рим Фиорентина Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций
Источник Sport.ua
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Octopus
Ну так пафосную рекламу Серии А все видели с Капелло и Каннаваро? Итальянские клубы в финалах, кальчо из бэк. Накаркали.
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