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Италия
08 июня 2023, 23:55 | Обновлено 09 июня 2023, 00:13
189
0

Плей-офф за выход в Серию А. Бари спасся от поражения в матче с Кальяри

Судьба путевки в Серию А решится во втором матче

08 июня 2023, 23:55 | Обновлено 09 июня 2023, 00:13
189
0
Плей-офф за выход в Серию А. Бари спасся от поражения в матче с Кальяри
ФК Кальяри

Первый матч финала плей-офф за выход в Серию А между «Кальяри» и «Бари» завершился вничью на Сардинии. Несмотря на подавляющее преимущество «Бари», гости лишь на 96-й минуте спаслись от поражения – 1:1.

Ответный матч состоится в воскресенье, 11 июня в Бари. В случае равенства по сумме двух матчей в Серию А выйдет «Бари», поскольку команда завершила регулярный чемпионат на более высоком (третьем) месте в турнирной таблице Серии В. «Кальяри» занял пятое место.

Плей-офф за выход в Серию А. Финал. Первый матч

«Кальяри» – «Бари» – 1:1
Голы: Лападула 9 – Антенуччи 90+6 (с пенальти)

На 39-й минуте Шеддира (Бари) не реализовал пенальти.

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Источник Sport.ua
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