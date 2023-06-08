Плей-офф за выход в Серию А. Бари спасся от поражения в матче с Кальяри
Судьба путевки в Серию А решится во втором матче
Первый матч финала плей-офф за выход в Серию А между «Кальяри» и «Бари» завершился вничью на Сардинии. Несмотря на подавляющее преимущество «Бари», гости лишь на 96-й минуте спаслись от поражения – 1:1.
Ответный матч состоится в воскресенье, 11 июня в Бари. В случае равенства по сумме двух матчей в Серию А выйдет «Бари», поскольку команда завершила регулярный чемпионат на более высоком (третьем) месте в турнирной таблице Серии В. «Кальяри» занял пятое место.
Плей-офф за выход в Серию А. Финал. Первый матч
«Кальяри» – «Бари» – 1:1
Голы: Лападула 9 – Антенуччи 90+6 (с пенальти)
На 39-й минуте Шеддира (Бари) не реализовал пенальти.
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