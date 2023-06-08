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  4. Байндл пробилась в 1/4 финала на турнире WTA 125 в Хорватии
WTA
08 июня 2023, 18:35 | Обновлено 08 июня 2023, 18:47
569
2

Байндл пробилась в 1/4 финала на турнире WTA 125 в Хорватии

Катерина обыграла соперницу без флага

08 июня 2023, 18:35 | Обновлено 08 июня 2023, 18:47
569
2
Байндл пробилась в 1/4 финала на турнире WTA 125 в Хорватии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№83 WTA) добыла еще одну победу на грунтовом турнире серии WTA 125 в Макарске (Хорватия).

Во втором круге основы украинка переиграла Дарью Астахову (№202 WTA).

Макарска. Второй круг
Катерина Байндл (Украина) – Дарья Астахова – 6:2, 6:4

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Байндл сыграет против Ребекки Шрамковой (№222 WTA).

В первом раунде Катерина обыграла Кристину Младенович из Франции.

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Байндл вышла во второй круг турнира в Хорватии
Катерина Байндл (Козлова) WTA Макарска Дарья Астахова
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Andrey_1992
Так тримати, Катю! Приэмно, що обіграла непросту суперницю та ще й кацапку, це вже 8 підряд перемога українок над кацапками в ВТА в одиночці, гарна статистика
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+3
Александр Ад
молодець і руки не потиснула їй
Ответить
+2
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