WTA08 июня 2023, 18:35 | Обновлено 08 июня 2023, 18:47
569
2
Байндл пробилась в 1/4 финала на турнире WTA 125 в Хорватии
Катерина обыграла соперницу без флага
08 июня 2023, 18:35 | Обновлено 08 июня 2023, 18:47
569
2
Украинская теннисистка Катерина Байндл (№83 WTA) добыла еще одну победу на грунтовом турнире серии WTA 125 в Макарске (Хорватия).
Во втором круге основы украинка переиграла Дарью Астахову (№202 WTA).
Макарска. Второй круг
Катерина Байндл (Украина) – Дарья Астахова – 6:2, 6:4
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде Байндл сыграет против Ребекки Шрамковой (№222 WTA).
В первом раунде Катерина обыграла Кристину Младенович из Франции.
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Комментарии 2
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Так тримати, Катю! Приэмно, що обіграла непросту суперницю та ще й кацапку, це вже 8 підряд перемога українок над кацапками в ВТА в одиночці, гарна статистика
молодець і руки не потиснула їй
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