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  4. Байндл вышла во второй круг турнира в Хорватии
WTA
07 июня 2023, 17:46 | Обновлено 07 июня 2023, 18:09
345
3

Байндл вышла во второй круг турнира в Хорватии

Украинка обыграла француженку Младенович

07 июня 2023, 17:46 | Обновлено 07 июня 2023, 18:09
345
3
Байндл вышла во второй круг турнира в Хорватии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№83 WTA) на грунтовом турнире серии WTA 125 в Макарске (Хорватия) провела против Кристины Младенович из Франции (№166 WTA) поединок первого круга основной сетки.

За 2 часа игрового времени Байндл одержала победу в двух сетах.

Теперь общий счет во встречах украинки с француженкой стал ничейным – 1:1.

WTA 125 Макарска. Первый круг

Катерина Байндл (Украина, 6) – Кристина Младенович (Франция) – 7:5, 6:1

Во втором круге турнира Байндл ждет встреча с Дарьей Астаховой (№202 WTA).

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Катерина Байндл (Козлова) WTA Макарска Кристина Младенович
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Vladi Koeln
Респект Кате .Проигрывая  в  1 сете  4÷1 и  сделать  кам бэк .Николаев и его Широкая Балка  болеют за тебя.  
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Володимир Коваленко
Несподівано дуже впевнено !
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