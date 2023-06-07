Байндл вышла во второй круг турнира в Хорватии

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№83 WTA) на грунтовом турнире серии WTA 125 в Макарске (Хорватия) провела против Кристины Младенович из Франции (№166 WTA) поединок первого круга основной сетки.

За 2 часа игрового времени Байндл одержала победу в двух сетах.

Теперь общий счет во встречах украинки с француженкой стал ничейным – 1:1.

WTA 125 Макарска. Первый круг

Катерина Байндл (Украина, 6) – Кристина Младенович (Франция) – 7:5, 6:1

Во втором круге турнира Байндл ждет встреча с Дарьей Астаховой (№202 WTA).