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Ролан Гаррос
07 июня 2023, 17:25 | Обновлено 07 июня 2023, 17:37
589
1

Хаддад Майя установила рекорд сезона по игровому времени на одном турнире

Теннисистка из Бразилии вошла в историю

07 июня 2023, 17:25 | Обновлено 07 июня 2023, 17:37
589
1
Хаддад Майя установила рекорд сезона по игровому времени на одном турнире
Getty Images/Global Images Ukraine. Беатрис Хаддад Майя

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя на Ролан Гаррос-2023 установила высшее достижение сезона по количеству игрового времени, проведенного на корте в рамках одного турнира. Ее суммарный показатель пребывания в игре в столице Франции составляет уже 12 часов 42 минуты.

В матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции Хаддад Майя обыграла седьмую ракетку мира из Туниса Онс Жабер за 2 часа 29 минут – 3:6, 7:6 (7:5), 6:1.

До этого Беатрис стала участницей самого длительного женского матча сезона. Она одержала победу над испанкой Сарой Соррибес-Тормо в 1/8 финала во встрече, которая продолжалась 3 часа 53 минуты.

Как известно, Хаддад Майя ранее никогда дальше второго круга не проходила на турнирах Большого шлема.

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Источник Opta
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