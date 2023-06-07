Хаддад Майя одержала волевую победу над Жабер на пути в полуфинал РГ-2023
Бразильская теннисистка впервые в карьере зашла дальше второго круга на мейджорах
Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя (№14 WTA) стала третьей полуфиналисткой Открытого чемпионата Франции у женщин.
В матче 1/4 финала Беатрис в трех сетах с камбэком одолела Онс Жабер из Туниса (№7 WTA).
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Онс Жабер (Тунис) – 3:6, 7:6(5), 6:1
Это была третья встреча теннисисток, Хаддад Майя выиграла впервые.
Отметим, что Беатрис ранее никогда не заходила дальше второго круга на турнирах Grand Slam. Также она стала первой представительницей своей страны в Открытой эре, которая вошла в четверку сильнейших на грунтовом мейджоре.
В полуфинале Хаддад Майя сразится с победительницей матча Ига Свёнтек (№1 WTA) – Кори Гауфф (№6 WTA).
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