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Ролан Гаррос
07 июня 2023, 14:45 | Обновлено 07 июня 2023, 16:00
528
2

Хаддад Майя одержала волевую победу над Жабер на пути в полуфинал РГ-2023

Бразильская теннисистка впервые в карьере зашла дальше второго круга на мейджорах

07 июня 2023, 14:45 | Обновлено 07 июня 2023, 16:00
528
2
Хаддад Майя одержала волевую победу над Жабер на пути в полуфинал РГ-2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Беатрис Хаддад Майя

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя (№14 WTA) стала третьей полуфиналисткой Открытого чемпионата Франции у женщин.

В матче 1/4 финала Беатрис в трех сетах с камбэком одолела Онс Жабер из Туниса (№7 WTA).

Ролан Гаррос. 1/4 финала
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Онс Жабер (Тунис) – 3:6, 7:6(5), 6:1

Это была третья встреча теннисисток, Хаддад Майя выиграла впервые.

Отметим, что Беатрис ранее никогда не заходила дальше второго круга на турнирах Grand Slam. Также она стала первой представительницей своей страны в Открытой эре, которая вошла в четверку сильнейших на грунтовом мейджоре.

В полуфинале Хаддад Майя сразится с победительницей матча Ига Свёнтек (№1 WTA) – Кори Гауфф (№6 WTA).

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Беатрис Хаддад Майя Онс Жабер Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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introvert
Дивовижна дівчина ця Беатріс, вольова і двожильна. Ще й з чарівною посмішкою. Не розумію, звідкіля в неї стільки антипатиків серед українських вболівальників тенісу. Лише тому, що б`ється до останнього, в тому числі проти наших?
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+1
Олександр Радченко
Хаддат Мая была отстранена через допинг ,а теперь у неё 1/2 Ролан Гарос, но всё равно за неё рад очень приятная теннисистка ,так что надеюсь Ястремская повторит судьбу Хаддат Мая .
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0
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