ХАДДАД МАЙЯ: «Мы работаем весь год, чтобы быть в этом моменте»

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя (№14 WTA) прокомментировала победу над Онс Жабер в 1/4 финала Ролан Гаррос. Бразильянка, напомним, ранее никогда не проходила дальше второго круга на турнирах серии Grand Slam.

«Я хотела бы поблагодарить всех, кто пришёл сегодня поддержать меня, особенно бразильцев.

На турнирах Большого шлема у нас есть шанс восстановиться в течение одного дня, поэтому у меня был выходной, и у меня потрясающая команда. Мы работаем весь год, чтобы быть в этом моменте. Я помню, как в середине второго сета мой тренер показал мне часы, прошло полтора часа со старта, и я подумала: «Ладно, может быть, у меня есть еще два часа». Мне нужно было набраться терпения, Онс Жабер — одна из лучших теннисисток в мире. Я очень довольна собой и своей командой сегодня», — призналась Хаддад Майя.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции Хаддад Майя сразится с победительницей встречи между Игой Свентек (№1 WTA) и Кори Гауфф (№6 WTA).