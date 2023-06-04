Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух спасся. Львовский клуб сыграл вничью с Александрией
Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 17:02 | Обновлено 04 июня 2023, 17:23
687
1

Рух спасся. Львовский клуб сыграл вничью с Александрией

Подопечные Виталия Пономарева избежали участия в переходных матчах за место в УПЛ

04 июня 2023, 17:02 | Обновлено 04 июня 2023, 17:23
687
1
Рух спасся. Львовский клуб сыграл вничью с Александрией
ФК «Рух»

После победы в прошлом туре над «Черноморцем» главный тренер «Руха» Виталий Пономарев произвел два вынужденных изменения в стартовом составе. Вместо дисквалифицированных Дидыка и Таллеса на поле вышли Холод и Притула. Руслан Ротань после домашнего поражения от «Зари» тоже сделал две перестановки в своем составе. Вместо Рыбалки и Скорко в игру вступили Михайленко и Мустафаев.

Первый опасный момент возник у ворот хозяев поля, когда на первой минуте игры Кулаков пробил рядом с дальней штангой. Гости продолжали больше контролировать мяч и снова упустили шанс открыть счет. После фланговой передачи Мирошниченко пробивал головой Кулаков, но мяч попал в стойку ворот. Не хватило точности и удару Мустафаева, пробившего в руки Панькиву.

Напряжение на поле нарастало и арбитру Кривушкину приходилось часто вынимать из кармана желтые карточки. Первый же опасный момент у ворот «Александрии» возник после дальнего мощного удара Сапуги, но Шевченко перевел мяч на угловой. С другой стороны, очередной завершающий удар нанес Мустафаев, но в этот раз не попал в ворота. Заключительные минуты тайма прошли в атаках «Руха», но забить гол в «раздевалку» не удалось.

Едва начался второй тайм, как руховцы могли изменить нули на табло «Арены Львов». После навесной передачи Соломона пробивал головой Альваренга, но мяч попал в перекладину ворот. Вскоре атака александрийцев завершилась тем, что после удара головой Бабогло мяч оказался в сетке ворот, но арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны гостей.

Игроки «Александрии», пытаясь остаться на 5-м месте, которое дает право играть в еврокубках, быстро переходили от обороны к атаке. Однако до заключительных ударов дело не доходило. Зато контратака «Руха» чуть не завершилась голом, но после удара Альваренги мяч срикошетил от соперника за пределы поля.

Гости, учитывая, что в параллельном матче «Ворскла» побеждала с разницей в два гола, и дальше пытались вырвать победу. И такую возможность имел Ковалец, который после розыгрыша углового пробивал головой под перекладину, но Панькив перевел мяч на угловой. А вот дальний удар Цурикова оказался очень неточным.

В итоге матч победителя так и не определил. Эта ничья позволила «Руху» избежать переходных игр, а «Александрия» не сумела одержать 100-ю победу в УПЛ и пробиться в зону еврокубков. При этом руховцы увеличили свою беспроигрышную домашнюю серию до 6-ти игр, повторив клубный рекорд.

Украинская Премьер-лига. 30 тур.

«Рух» – «Александрия» – 0:0

Сапуга (26), Притула (28), Пидгурский (50), Довгий (90+6) - Михайленко (22), Бабогло (26), Ротань (45, главный тренер).

«Рух»: Панькив, Роман, Слюбик, Холод, Лях, Пидгурский, Сапуга, Притула, Альваренга (Квасница, 70, Довгий, 90), Соломон (Мисик, 84), Климчук.

«Александрия»: Шевченко, Бабогло, Ковалец, Кулаков, Мирошниченко, Сигеев, Логинов, Шулянский (Цуриков, 75), Копина, Михайленко (Рыбалка, 79), Мустафаев (Кожушко, 67).

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков).

Стадион: «Арена Львов».

РУХ - АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Металлист 1925 – Динамо – 1:1. Два удаления. Видео голов и обзор матча
В еврокубки на характере. Ворскла одолела Шахтер и сыграет в отборе ЛК
Итоговая таблица УПЛ. Днепр-1 пробился в квалификацию ЛЧ, Ворскла – в ЛК
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов отчеты Александрия Рух - Александрия
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Пресс-конференцию Свентек прервали после вопроса о Соболенко
Теннис | 04 июня 2023, 02:42 4
ВИДЕО. Пресс-конференцию Свентек прервали после вопроса о Соболенко
ВИДЕО. Пресс-конференцию Свентек прервали после вопроса о Соболенко

Видимо, WTA уж очень сильно беспокоится о здоровье Арины...

Третья победа сборной Украины в Золотой Евролиге
Волейбол | 03 июня 2023, 22:40 0
Третья победа сборной Украины в Золотой Евролиге
Третья победа сборной Украины в Золотой Евролиге

Первый круг группового этапа украинские волейболисты провели на одном дыхании без потерь

Ващук детально объяснил, почему вступил в ряды Национальной гвардии
Война | 04.06.2023, 11:20
Ващук детально объяснил, почему вступил в ряды Национальной гвардии
Ващук детально объяснил, почему вступил в ряды Национальной гвардии
Фьюри или Уайлдер? Усик назвал более опасного соперника
Бокс | 03.06.2023, 22:46
Фьюри или Уайлдер? Усик назвал более опасного соперника
Фьюри или Уайлдер? Усик назвал более опасного соперника
Заря разгромила Минай, но не обошла Днепр-1
Футбол | 04.06.2023, 17:02
Заря разгромила Минай, но не обошла Днепр-1
Заря разгромила Минай, но не обошла Днепр-1
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Leo
Валідольний матч..пощастило Руху, але це добре, що хоч одна команда зі Львова буде в УПЛ. І не Карпати))) Радий за Рух. Сусіди як не як...Ау, клоуни з Карпат, хто там говорив, що Карпати єдина команда буде зі Львова в УПЛ з наступного сезону. Де ви всі?)  Розкажіть ще раз свою смішну байку)))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На войне против рашистов погиб сын известной экс-теннисистки
На войне против рашистов погиб сын известной экс-теннисистки
03.06.2023, 15:23
Война
Элина СВИТОЛИНА: «Соболенко отказалась от пресс-конференции? Не мое дело»
Элина СВИТОЛИНА: «Соболенко отказалась от пресс-конференции? Не мое дело»
02.06.2023, 23:36
Теннис
ВИДЕО. Будет бой с Фьюри? Усик подписал контракт с саудовским промоутером
ВИДЕО. Будет бой с Фьюри? Усик подписал контракт с саудовским промоутером
03.06.2023, 21:08 1
Бокс
Три интриги последнего тура УПЛ
Три интриги последнего тура УПЛ
04.06.2023, 06:40 16
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Последний гейм – фантастический? Я оставила все силы»
Элина СВИТОЛИНА: «Последний гейм – фантастический? Я оставила все силы»
02.06.2023, 21:05 1
Теннис
Итоговая турнирная таблица УПЛ U-19: Рух – чемпион, Динамо обогнало Шахтер
Итоговая турнирная таблица УПЛ U-19: Рух – чемпион, Динамо обогнало Шахтер
03.06.2023, 18:50 2
Футбол
ФОТО. Звездный легионер Шахтера вернулся в Украину
ФОТО. Звездный легионер Шахтера вернулся в Украину
03.06.2023, 21:05 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Карим Бензема покидает мадридский Реал
ОФИЦИАЛЬНО. Карим Бензема покидает мадридский Реал
04.06.2023, 13:05 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности