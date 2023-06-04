Рух спасся. Львовский клуб сыграл вничью с Александрией

После победы в прошлом туре над «Черноморцем» главный тренер «Руха» Виталий Пономарев произвел два вынужденных изменения в стартовом составе. Вместо дисквалифицированных Дидыка и Таллеса на поле вышли Холод и Притула. Руслан Ротань после домашнего поражения от «Зари» тоже сделал две перестановки в своем составе. Вместо Рыбалки и Скорко в игру вступили Михайленко и Мустафаев.

Первый опасный момент возник у ворот хозяев поля, когда на первой минуте игры Кулаков пробил рядом с дальней штангой. Гости продолжали больше контролировать мяч и снова упустили шанс открыть счет. После фланговой передачи Мирошниченко пробивал головой Кулаков, но мяч попал в стойку ворот. Не хватило точности и удару Мустафаева, пробившего в руки Панькиву.

Напряжение на поле нарастало и арбитру Кривушкину приходилось часто вынимать из кармана желтые карточки. Первый же опасный момент у ворот «Александрии» возник после дальнего мощного удара Сапуги, но Шевченко перевел мяч на угловой. С другой стороны, очередной завершающий удар нанес Мустафаев, но в этот раз не попал в ворота. Заключительные минуты тайма прошли в атаках «Руха», но забить гол в «раздевалку» не удалось.

Едва начался второй тайм, как руховцы могли изменить нули на табло «Арены Львов». После навесной передачи Соломона пробивал головой Альваренга, но мяч попал в перекладину ворот. Вскоре атака александрийцев завершилась тем, что после удара головой Бабогло мяч оказался в сетке ворот, но арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны гостей.

Игроки «Александрии», пытаясь остаться на 5-м месте, которое дает право играть в еврокубках, быстро переходили от обороны к атаке. Однако до заключительных ударов дело не доходило. Зато контратака «Руха» чуть не завершилась голом, но после удара Альваренги мяч срикошетил от соперника за пределы поля.

Гости, учитывая, что в параллельном матче «Ворскла» побеждала с разницей в два гола, и дальше пытались вырвать победу. И такую возможность имел Ковалец, который после розыгрыша углового пробивал головой под перекладину, но Панькив перевел мяч на угловой. А вот дальний удар Цурикова оказался очень неточным.

В итоге матч победителя так и не определил. Эта ничья позволила «Руху» избежать переходных игр, а «Александрия» не сумела одержать 100-ю победу в УПЛ и пробиться в зону еврокубков. При этом руховцы увеличили свою беспроигрышную домашнюю серию до 6-ти игр, повторив клубный рекорд.

Украинская Премьер-лига. 30 тур.

«Рух» – «Александрия» – 0:0

Сапуга (26), Притула (28), Пидгурский (50), Довгий (90+6) - Михайленко (22), Бабогло (26), Ротань (45, главный тренер).

«Рух»: Панькив, Роман, Слюбик, Холод, Лях, Пидгурский, Сапуга, Притула, Альваренга (Квасница, 70, Довгий, 90), Соломон (Мисик, 84), Климчук.

«Александрия»: Шевченко, Бабогло, Ковалец, Кулаков, Мирошниченко, Сигеев, Логинов, Шулянский (Цуриков, 75), Копина, Михайленко (Рыбалка, 79), Мустафаев (Кожушко, 67).

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков).

Стадион: «Арена Львов».

РУХ - АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА