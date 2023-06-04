В воскресенье, 4 июня, «Рух» на «Арене Львов» в рамках заключительного, 30-го, тура УПЛ встретится с «Александрией». Александрийцы могут одержать 100-ю победу в чемпионатах Украины.

Рух

В прошлом туре подопечные Виталия Пономарева одержали важную гостевую победу над «Черноморцем», улучшив свое турнирное положение. «Рух» при Виталии Пономареве дома еще не проигрывал – в 5-ти играх: две победы и три ничьи. Если руховцы не проиграют на своем поле и в воскресенье, то повторят клубный рекорд.

С особым настроением готовятся к игре действующие руховцы Юрий Панькив и Алексей Довгий, которые раньше провели немало игр за «Александрию». Из-за дисквалификации поединок против «Александрии» пропустят бразильский полузащитник Бренер Таллес и защитник Роман Дидык. Это будет юбилейный, 100-й, домашний матч «Руха» во всех турнирах – в УПЛ, Первой и Второй лигах, а также в Кубке.

Александрия

У александрийцев в отличие от руховцев – другая турнирная задача: попасть в зону еврокубков. В прошлом туре подопечные Руслана Ротаня потерпели домашнее поражение от «Зари» и лишь на одно очко опережают своих преследователей из «Ворсклы». В общей сложности «Александрия» при Ротане провела 16 игр, сыграв при этом 10 раз вничью.

Кроме юбилейной победы «Александрия» может забить и 150-й гостевой гол в УПЛ (еще 1 мяч). Безвыигрышная серия александрийцев длится 3 игры: ничья и два поражения. С особыми эмоциями готовится к игре Юрий Копина, который в свое время провел за «Рух» рекордное во всех турнирах количество игр – 109 матчей.

Статистика встреч

«Рух» и «Александрия» провели четыре игры в УПЛ и руховцы еще ни разу не проигрывали: победа и три ничьи. «Рух» последний раз принимал александрийцев 31 октября 2021 года, когда была зафиксирована ничья – 0:0. Матч первого круга нынешнего сезона также победителя не определил – ничья 1:1. В Александрии счет открыли хозяева поля – после удара Дениса Мирошниченко, а спас гостей от поражения Ярослав Карабин, реализовав пенальти.

Фемида

Арбитром матча назначен Дмитрий Кривушкин (Харьков), который провел 43 игры в УПЛ. Ранее «Рух» при Кривушкине отыграл один матч в чемпионатах, уступив в гостях «Ингульцу» в нынешнем сезоне. «Александрия» же при этом арбитре провела 8 игр УПЛ: четыре победы, ничья и три поражения.

Прогноз на противостояние

«Рух», учитывая его пребывание вплотную к зоне переходных игр турнирной таблицы, будет нацелен на максимальный результат. Но и «Александрия» настроена не отпускать 5-е место. Поставим на боевую ничью.

Ориентировочные составы:

«Рух»: Панькив, Роман, Слюбик, Холод, Лях, Сапуга, Пидгурский, Довгий, Альваренга, Соломон, Климчук.

«Александрия»: Шевченко, Бабогло, Мирошниченко, Логинов, Скорко, Сигеев, Ковалец, Шулянский, Рыбалка, Копына, Кулаков.

4 июня, воскресенье