04.06.2023 15:00 – FT 0 : 0
Украина. Премьер лига04 июня 2023, 19:59 |
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Рух – Александрия – 0:0. Спасение львовян. Обзор матча
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04 июня 2023, 19:59 |
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В воскресенье, 4 июня, во Львове в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги «Рух» встретился с «Александрией».
Александрийская команда сыграла вничью в 14-й раз в сезоне, который завершился. «Рух» поделил очки с соперниками в 11-й раз, что позволило ему набрать 32 очка, занять 11-ю позицию и сохранить прописку в УПЛ на будущий сезон.
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