Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – Александрия – 0:0. Спасение львовян. Обзор матча
Чемпионат Украины
Рух Львов
04.06.2023 15:00 – FT 0 : 0
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 19:59 |
266
0

Рух – Александрия – 0:0. Спасение львовян. Обзор матча

Смотрите видеообзор поединка чемпионата Украины

04 июня 2023, 19:59 |
266
0
Рух – Александрия – 0:0. Спасение львовян. Обзор матча
УПЛ

В воскресенье, 4 июня, во Львове в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги «Рух» встретился с «Александрией».

Игра завершилась вничью 0:0.

Александрийская команда сыграла вничью в 14-й раз в сезоне, который завершился. «Рух» поделил очки с соперниками в 11-й раз, что позволило ему набрать 32 очка, занять 11-ю позицию и сохранить прописку в УПЛ на будущий сезон.

По теме:
Технический казус, бессмысленная случайность. Заря готова к техпоражению
Владимир Шаран отметил совсем не радостный юбилей
ЙОВИЧЕВИЧ: «Пятов вырос в Полтаве. Мы решили поставить его сегодня»
видео голов и обзор Рух Львов Александрия Рух - Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, где Заря будет принимать соперников в Лиге Европы
Футбол | 04 июня 2023, 18:52 0
Стало известно, где Заря будет принимать соперников в Лиге Европы
Стало известно, где Заря будет принимать соперников в Лиге Европы

Домашней ареной для луганской команды станет стадион в польском Люблине

ВИДЕО. Будет бой с Фьюри? Усик подписал контракт с саудовским промоутером
Бокс | 03 июня 2023, 21:08 2
ВИДЕО. Будет бой с Фьюри? Усик подписал контракт с саудовским промоутером
ВИДЕО. Будет бой с Фьюри? Усик подписал контракт с саудовским промоутером

Стороны объявили о контракте

Гонку за Месси начали два клуба АПЛ. Лионель станет партнером Мудрика?
Футбол | 04.06.2023, 07:55
Гонку за Месси начали два клуба АПЛ. Лионель станет партнером Мудрика?
Гонку за Месси начали два клуба АПЛ. Лионель станет партнером Мудрика?
Металлист 1925 и Динамо завершили чемпионат ничьей и удалениями
Футбол | 04.06.2023, 17:06
Металлист 1925 и Динамо завершили чемпионат ничьей и удалениями
Металлист 1925 и Динамо завершили чемпионат ничьей и удалениями
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 04.06.2023, 17:15
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2023/24
Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2023/24
02.06.2023, 16:06 1
Футбол
ВИДЕО. Пресс-конференцию Свентек прервали после вопроса о Соболенко
ВИДЕО. Пресс-конференцию Свентек прервали после вопроса о Соболенко
04.06.2023, 02:42 4
Теннис
ФОТО. Звездный легионер Шахтера вернулся в Украину
ФОТО. Звездный легионер Шахтера вернулся в Украину
03.06.2023, 21:05 5
Футбол
Третья победа сборной Украины в Золотой Евролиге
Третья победа сборной Украины в Золотой Евролиге
03.06.2023, 22:40
Волейбол
Цуренко разгромила чемпионку US Open 2019 и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Цуренко разгромила чемпионку US Open 2019 и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
03.06.2023, 20:26 34
Теннис
Первый матч за место в Первой лиге: незабитый пенальти, удаление и 2 гола
Первый матч за место в Первой лиге: незабитый пенальти, удаление и 2 гола
03.06.2023, 16:08
Футбол
На войне против рашистов погиб сын известной экс-теннисистки
На войне против рашистов погиб сын известной экс-теннисистки
03.06.2023, 15:23
Война
СИМЕОНЕ: «Секс 4 раза в месяц? Такой футболист не сможет играть в Атлетико»
СИМЕОНЕ: «Секс 4 раза в месяц? Такой футболист не сможет играть в Атлетико»
02.06.2023, 16:19 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности