В воскресенье, 4 июня, во Львове в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги «Рух» встретился с «Александрией».

Игра завершилась вничью 0:0.

Александрийская команда сыграла вничью в 14-й раз в сезоне, который завершился. «Рух» поделил очки с соперниками в 11-й раз, что позволило ему набрать 32 очка, занять 11-ю позицию и сохранить прописку в УПЛ на будущий сезон.