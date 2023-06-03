Несмотря на то, что хозяевами поля в предстоящей встрече будут футболисты харьковского «Металлиста», игра состоится в Одессе на стадионе «Черноморец». Для номинальных хозяев поля этот матч стане прощальным в элитном дивизионе. Вопрос только в том, надолго ли харьковчане покидают Премьер-Лигу и как скоро они в нее вернуться в очередной раз? И вернуться ли вообще под брендом этого именитого клуба?

Металлист

С самого начала второго круга «Металлист» оказался в зоне аутсайдеров и так из нее и не выбрался. Безвыиграшная серия, которая составила 17 матчей, стала клубным антирекордом харьковчан за все годы пребывания среди элиты украинского футбола.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Непонятные для многих изменения в тренерском штабе, когда зимой у руля стал сербский наставник Перица Огненович, а также откровенно слабая селекционная работа только усугубили ситуацию. Команда полностью отошла от атакующего футбола, стала мало забивать и, наоборот, много пропускать. В итоге, уже за несколько туров до окончания сезона было очевидно, что харьковчанам не светят даже переходные матчи.

Единственное, что еще можно отнести к позитиву, говоря о нынешнем «Металлисте», так это то, что зрители в конце сезона увидели в деле совсем еще юных футболистов, таких как Александр Николишин, Кирилл Влага, Геннадий Синчук, Даниил Кайдалов. Вполне возможно, что именно кто-то из них в скором времени станет основой нового коллектива, который постарается вернуться в ближайшее время в Премьер-Лигу.

Черноморец

Теоретически одесситы еще могут оказаться на 13 месте в итоговой турнирной таблице и тогда им предстоят переходные матчи за право остаться в числе лучших команд страны. Чтобы этого не произошло, победа над «Металлистом» гарантирует «Черноморцу» сохранность места среди элиты. И, наверняка, подопечные Романа Григорчука приложат все силы для достижения успеха. Тем более, что выездной по факту поединок пройдет на их родном стадионе.

Интересно, что во втором круге одесская команда играет нестабильно. То она может выдать отличные матчи и победить в Киеве «Динамо» либо сыграть вничью с «Шахтером», а то может дома проиграть «Минаю» или «Руху». Отсюда и такое низкое место. Но при удачном раскладе «Черноморец» может финишировать даже на 8 позиции.

Кстати, именно на это обращал внимание на пресс-конференции после поражения от «Руха» 1:3 Роман Григорчук. Он отметил, что по итогам выступления в весенней части турнира команда явно заслуживает более высокого места. А теперь надо выходить на игру с «Металлистом», думая только о победе. Это будет своеобразный тест для его подопечных. И Григорчук очень надеется, что футболисты этот тесть обязательно сдадут положительно.

Статистика матчей

На уровне Премьер-Лиги соперники провели ровно 30 поединков. У «Металлиста» 12 побед, у «Черноморца» - 10. Еще 12 раз команды разошлись миром. В первом круге нынешнего чемпионата в Одессе был зафиксирован ничейный результат 0:0.

Ориентировочные составы:

«Металлист»: Ермолов, Романюк, Порох, Мизюк, Коррал, Ралюченко, Багачанский, Е.Демченко, Наумец, Бойчук, Прядун

«Черноморец»: Паст, Путря, Ермаков, Салюк, Брагару, Васильев, Штогрин, А.Демченко, Кузык, Авагимян, Алефиренко

Прогноз на противостояние:

«Черноморец» на данный момент выглядит явно сильнее «Металлиста», да еще у него больше мотивации. Ставим на победу одесситов 2:0.

4 июня, воскресенье