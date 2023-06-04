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Чемпионат Украины
Металлист
04.06.2023 15:00 – FT 0 : 3
Черноморец
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Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 16:55 | Обновлено 04 июня 2023, 17:09
586
0

Отмучался. Металлист попрощался с УПЛ поражением от Черноморца

Одесская команда финишировала на 9-й позиции

04 июня 2023, 16:55 | Обновлено 04 июня 2023, 17:09
586
0
Отмучался. Металлист попрощался с УПЛ поражением от Черноморца
УПЛ

В Одессе состоялся матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором харьковский «Металлист» на правах хозяина поля сыграл с местным «Черноморцем».

Два гола Юсова и точный удар в исполнении Хадиды принесли «Черноморцу» крупную победу – 3:0.

Набрав три очка, «моряки» в итоговой таблице УПЛ расположились на 9-й позиции с 35-ю очками. «Металлист», лишившись ранее даже теоретических шансов на продление прописки в лиге, занял 15-ю позицию, имея 22 пункта. В пяти заключительных матчах сезона харьковчане потерпели поражения.

Украинская Премьер-лига. 30-й тур

«Металлист» – «Черноморец» – 0:3

Юсов, 76, 87, Хадида, 90+2

Ралюченко, 17, Николишин, 39, Цвиренко, 88 – Салюк, 69

«Металлист»: Ермолов – Коррал, Мизюк, Николишин, Дегтярь (Приходько, 89), Ралюченко, Багачанский (Валенсио, 82), Синчук (Цвиренко, 71), Рязанцев, Наумец, Прядун.

«Черноморец»: Паст – Брагару, Ермаков, Салюк, Путря, Васильев (Хадида, 65), Демченко, Кузык, Алефиренко (Юсов, 65), Штогрин, Авагимян (Гладкий, 89).

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Металлист - Черноморец Металлист Харьков Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Дмитрий Юсов
Источник Sport.ua
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