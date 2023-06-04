В воскресенье, 4 июня, в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги в Одессе встретились «Металлист» и местный «Черноморец». Для харьковской команды это была домашняя игра, которая в итоге завершилась крупным поражением – 0:3.

Новый сезон «Металлист», как известно, начнет уже не в УПЛ – он покинул лигу по итогам завершившейся кампании. «Черноморец» в итоговой таблице УПЛ-2022/2023 расположился на 9-й позиции.