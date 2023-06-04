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Чемпионат Украины
Металлист
04.06.2023 15:00 – FT 0 : 3
Черноморец
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Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 19:40 | Обновлено 04 июня 2023, 19:48
434
2

Металлист – Черноморец – 0:3. Прощальный разгром. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча чемпионата Украины

04 июня 2023, 19:40 | Обновлено 04 июня 2023, 19:48
434
2
Металлист – Черноморец – 0:3. Прощальный разгром. Видео голов и обзор
УПЛ

В воскресенье, 4 июня, в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги в Одессе встретились «Металлист» и местный «Черноморец». Для харьковской команды это была домашняя игра, которая в итоге завершилась крупным поражением – 0:3.

Новый сезон «Металлист», как известно, начнет уже не в УПЛ – он покинул лигу по итогам завершившейся кампании. «Черноморец» в итоговой таблице УПЛ-2022/2023 расположился на 9-й позиции.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Гай Хадида (Черноморец).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Юсов (Черноморец).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Юсов (Черноморец).
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Источник Sport.ua
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alex belogubko
ЧО нужно приглашать Прядуна-Наумца-голкипера Ермолова
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