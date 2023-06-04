04.06.2023 15:00 – FT 0 : 3
Украина. Премьер лига04 июня 2023, 19:40 | Обновлено 04 июня 2023, 19:48
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Металлист – Черноморец – 0:3. Прощальный разгром. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча чемпионата Украины
04 июня 2023, 19:40 | Обновлено 04 июня 2023, 19:48
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В воскресенье, 4 июня, в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги в Одессе встретились «Металлист» и местный «Черноморец». Для харьковской команды это была домашняя игра, которая в итоге завершилась крупным поражением – 0:3.
Новый сезон «Металлист», как известно, начнет уже не в УПЛ – он покинул лигу по итогам завершившейся кампании. «Черноморец» в итоговой таблице УПЛ-2022/2023 расположился на 9-й позиции.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Гай Хадида (Черноморец).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Юсов (Черноморец).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Юсов (Черноморец).
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