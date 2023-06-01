Не по статусу. Володько неожиданно попрощалась с Тунисом
Украинка не подтвердила свой высокий сеяный номер
Украинская теннисистка Катерина Володько (№302 WTA) на турнире ITF M25 в Ла-Марсе (Тунис) провела встречу второго круга. Противостояла ей 29-летняя представительница страны 404 Екатерина Яшина.
У 36-летней Володько, согласно статусу второй ракетки турнира, было больше шансов на победу, но она ими не воспользовалась. Как следствие, последовало поражение в двух сетах. Ко всему, судьба второй партии не в пользу украинки решилась только на доигрывании.
ITF M25 Ла-Марса. Первый круг
Екатерина Яшина – Катерина Володько (Украина) – 6:2, 7:6 (8:6)
Напомним, в матче первого круга турнира в Ла-Марсе Катерина Володько обыграла Инес Иббу из Алжира – 6:3, 6:3.
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