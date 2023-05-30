ITF30 мая 2023, 19:59 | Обновлено 30 мая 2023, 20:07
337
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Опытная Володько уверенно отправилась за титулом в Тунисе
Украинка имеет второй номер посева на турнире в Ла-Марсе
30 мая 2023, 19:59 | Обновлено 30 мая 2023, 20:07
337
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Украинская теннисистка Катерина Володько (№302 WTA) взяла убедительный старт на турнире ITF M25 в Ла-Марсе (Тунис).
36-летняя уроженка Кривого Рога, имея второй номер посева, во встрече стартового круга выяснила отношения с Инес Иббу из Алжира и одержала победу в двух сетах.
ITF M25 Ла-Марса. Первый круг
Инес Иббу (Алжир) – Катерина Володько (Украина) – 3:6, 3:6
Во втором круге Володько ждет встреча с 29-летней представительницей страны 404 Екатериной Яшиной.
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