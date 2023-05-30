Опытная Володько уверенно отправилась за титулом в Тунисе

Украинская теннисистка Катерина Володько (№302 WTA) взяла убедительный старт на турнире ITF M25 в Ла-Марсе (Тунис).

36-летняя уроженка Кривого Рога, имея второй номер посева, во встрече стартового круга выяснила отношения с Инес Иббу из Алжира и одержала победу в двух сетах.

ITF M25 Ла-Марса. Первый круг

Инес Иббу (Алжир) – Катерина Володько (Украина) – 3:6, 3:6

Во втором круге Володько ждет встреча с 29-летней представительницей страны 404 Екатериной Яшиной.