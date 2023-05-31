Киченок / Фридзам – Нил / У Фансень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда Ролан Гаррос
31 мая украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В первом круге украинка вместе с Анной-Леной Фридзам из Германии сразится против дуэта Ингрид Нил / У Фансень (Эстония / Тайвань). Встреча состоится первым запуском на корте №2. Время начала матча – 12:00 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Сара Еррани / Бетани Маттек-Сэндс – Лейла Фернандес / Тейлор Таунсенд.
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