Киченок / Фридзам – Нил / У Фансень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 мая украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В первом круге украинка вместе с Анной-Леной Фридзам из Германии сразится против дуэта Ингрид Нил / У Фансень (Эстония / Тайвань). Встреча состоится первым запуском на корте №2. Время начала матча – 12:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Сара Еррани / Бетани Маттек-Сэндс – Лейла Фернандес / Тейлор Таунсенд.

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