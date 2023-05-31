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Ролан Гаррос
31 мая 2023, 10:40 | Обновлено 31 мая 2023, 10:44
76
0

Киченок / Фридзам – Нил / У Фансень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда Ролан Гаррос

31 мая 2023, 10:40 | Обновлено 31 мая 2023, 10:44
76
0
Киченок / Фридзам – Нил / У Фансень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Надежда Киченок

31 мая украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В первом круге украинка вместе с Анной-Леной Фридзам из Германии сразится против дуэта Ингрид Нил / У Фансень (Эстония / Тайвань). Встреча состоится первым запуском на корте №2. Время начала матча – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Сара Еррани / Бетани Маттек-Сэндс – Лейла Фернандес / Тейлор Таунсенд.

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Надежда Киченок расписание Анна-Лена Фридзам Ингрид Нил Ролан Гаррос 2023 У Фансень
Источник Sport.ua
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