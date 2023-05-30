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Ролан Гаррос
30 мая 2023, 19:35 | Обновлено 30 мая 2023, 19:38
853
1

Стала известна соперница Цуренко в 1/32 финала Ролан Гаррос 2023

Украинка встретится с Лорен Дэвис

30 мая 2023, 19:35 | Обновлено 30 мая 2023, 19:38
853
1
Стала известна соперница Цуренко в 1/32 финала Ролан Гаррос 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Лорен Дэвис

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 66) узнала соперницу в 1/32 финала Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.

Во 2-м раунде Ролан Гаррос украинка встретится с Лорен Дэвис (WTA 52, США). Американка на старте французского мейджора в двух сетах обыграла Чжу Линь (WTA 40, Китай) за 1 час и 25 минут.

Ролан Гаррос 2023. 1/64 финала

Чжу Линь (Китай) – Лорен Дэвис (США) – 3:6, 3:6

Леся и Лорен уже играли между собой в 2018 году. Тогда в 1/16 финала хардового турнира WTA 500 Акапулько (Мексика) Цуренко обыграла американку со счетом 6:4, 6:1.

Наивысшей позицией Дэвис в рейтинге WTA является 26-я строчка. На счету Лорен 2 титула WTA и 8 трофеев ITF. Лучшим результатом на турнирах Grand Slam является 3-й раунд на всех мейджорах, кроме Ролан Гаррос (2-й раунд).

Поединок между Цуренко и Дэвис запланирован на 1 июня. Леся в 1-м раунде соревнований обыграла Барбору Крейчикову.

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Чжу Линь Леся Цуренко Лорен Дэвис Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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Sergiy20
Поєдинок між Цуренко та Девіс аж 1 липня)) може 1 червня?
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